eSIM per vacanza all'estero: 15% di sconto scegliendo Airalo

Gli utenti che hanno bisogno di una eSIM in previsione di una vacanza all’estero possono risparmiare grazie al codice promozionale ESIMTECH15 valido sui piani eSIM di Airalo, uno dei punti di riferimento del settore. Tra i suoi principali punti di forza anche la libertà dei dati illimitati, soluzione sempre più richiesta tra i viaggiatori di tutto il mondo.

Airalo permette di scegliere piani eSIM per più di 200 località in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Giappone alla Turchia, passando per Regno Unito, Egitto e Marocco, volendo menzionare i Paesi più popolari tra i clienti del servizio. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’installazione e configurazione semplificate, che aiutano a connettersi nel giro di pochi minuti anche se è la prima volta che si utilizza tale servizio.

Ipotizziamo di partire per gli Stati Uniti

I piani eSIM per gli Stati Uniti di Airalo si appoggiano a T-Mobile e Verizon, due degli operatori locali più performanti in tutto il territorio americano. Scegliendo un pacchetto dati Standard, i prezzi partono da 4 euro, mentre se la scelta ricade su uno dei piani dati illimitati i prezzi partono da 10,50 euro, a cui va poi applicato lo sconto del 15% utilizzando il codice promo ESIMTECH15.

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi per le eSIM Airalo per gli USA.

Dati Standard

Pacchetto 3 giorni

4 euro per 1 Giga

7,50 euro per 3 Giga

Pacchetto 7 giorni

8 euro per 3 Giga

11,50 euro per 5 Giga

19,50 per 10 Giga

Pacchetto 15 giorni

12 euro per 5 Giga

20 euro per 10 Giga

32 euro per 20 Giga

Pacchetto 30 giorni

12,50 euro per 5 Giga

20,50 euro per 10 Giga

32,50 euro per 20 Giga

37 euro per 50 Giga

Dati illimitati

10,50 euro per il pacchetto da 3 giorni

17 euro per il pacchetto da 5 giorni

24 euro per il pacchetto da 7 giorni

31 euro per il pacchetto di 10 giorni

43 euro per il pacchetto da 15 giorni

61 euro per il pacchetto da 30 giorni

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