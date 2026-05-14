eSIM per vacanza all'estero: 15% di sconto scegliendo Airalo

Gli utenti che hanno bisogno di una eSIM in previsione di una vacanza all’estero possono risparmiare grazie al codice promozionale ESIMTECH15 valido sui piani eSIM di Airalo, uno dei punti di riferimento del settore. Tra i suoi principali punti di forza anche la libertà dei dati illimitati, soluzione sempre più richiesta tra i viaggiatori di tutto il mondo.
Airalo permette di scegliere piani eSIM per più di 200 località in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Giappone alla Turchia, passando per Regno Unito, Egitto e Marocco, volendo menzionare i Paesi più popolari tra i clienti del servizio. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’installazione e configurazione semplificate, che aiutano a connettersi nel giro di pochi minuti anche se è la prima volta che si utilizza tale servizio.
Ipotizziamo di partire per gli Stati Uniti
I piani eSIM per gli Stati Uniti di Airalo si appoggiano a T-Mobile e Verizon, due degli operatori locali più performanti in tutto il territorio americano. Scegliendo un pacchetto dati Standard, i prezzi partono da 4 euro, mentre se la scelta ricade su uno dei piani dati illimitati i prezzi partono da 10,50 euro, a cui va poi applicato lo sconto del 15% utilizzando il codice promo ESIMTECH15.
Ecco un rapido riepilogo dei prezzi per le eSIM Airalo per gli USA.
Dati Standard
Pacchetto 3 giorni
- 4 euro per 1 Giga
- 7,50 euro per 3 Giga
Pacchetto 7 giorni
- 8 euro per 3 Giga
- 11,50 euro per 5 Giga
- 19,50 per 10 Giga
Pacchetto 15 giorni
- 12 euro per 5 Giga
- 20 euro per 10 Giga
- 32 euro per 20 Giga
Pacchetto 30 giorni
- 12,50 euro per 5 Giga
- 20,50 euro per 10 Giga
- 32,50 euro per 20 Giga
- 37 euro per 50 Giga
Dati illimitati
- 10,50 euro per il pacchetto da 3 giorni
- 17 euro per il pacchetto da 5 giorni
- 24 euro per il pacchetto da 7 giorni
- 31 euro per il pacchetto di 10 giorni
- 43 euro per il pacchetto da 15 giorni
- 61 euro per il pacchetto da 30 giorni
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: