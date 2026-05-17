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eSIM Stati Uniti con Giga illimitati: 10% di sconto sui piani Saily

Federico Pisanu
Pubblicato il 17 mag 2026
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Se per la prossima estate avete in programma un viaggio negli USA e siete alla ricerca di un servizio eSIM per l’estero con Giga illimitati, una delle migliori soluzioni è rappresentata da Saily, fornitore eSIM noto per l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei suoi piani. I prezzi partono da 3,99 dollari, con l’opportunità di scegliere anche piani eSIM per gli Stati Uniti con Giga senza limiti.

Inoltre, i lettori del nostro sito possono beneficiare di uno sconto del 10% applicando in fase di acquisto il codice promozionale HTML10. Il codice viene riconosciuto in automatico dal sistema al momento dell’inserimento, in questo modo lo sconto è immediato.

Pagina piani eSIM Saily

esim usa saily piani

Panoramica dei piani eSIM per gli USA di Saily

Iniziamo proprio dai piani illimitati, che includono 5 Giga al giorno senza limiti di velocità e dati illimitati fino 1 Mbps. Tutti i piani del fornitore Saily prevedono un periodo di attivazione pari a 30 giorni.

  • 18,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare cinque giorni
  • 28,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare sette giorni
  • 34,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare dieci giorni
  • 48,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare quindici giorni
  • 59,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venti giorni
  • 65,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venticinque giorni
  • 71,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare trenta giorni

Questi invece sono i prezzi dei piani eSIM tradizionali, quelli cioè con un pacchetto di dati prestabilito:

  • 3,99 dollari per 1 Giga (durata del piano eSIM pari a 7 giorni)
  • 8,99 dollari per 3 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
  • 13,99 dollari per 5 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
  • 22,99 dollari per 10 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
  • 36,99 dollari per 20 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
Pagina piani eSIM Saily

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