eSIM Stati Uniti con Giga illimitati: 10% di sconto sui piani Saily

Se per la prossima estate avete in programma un viaggio negli USA e siete alla ricerca di un servizio eSIM per l’estero con Giga illimitati, una delle migliori soluzioni è rappresentata da Saily, fornitore eSIM noto per l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei suoi piani. I prezzi partono da 3,99 dollari, con l’opportunità di scegliere anche piani eSIM per gli Stati Uniti con Giga senza limiti.
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Panoramica dei piani eSIM per gli USA di Saily
Iniziamo proprio dai piani illimitati, che includono 5 Giga al giorno senza limiti di velocità e dati illimitati fino 1 Mbps. Tutti i piani del fornitore Saily prevedono un periodo di attivazione pari a 30 giorni.
- 18,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare cinque giorni
- 28,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare sette giorni
- 34,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare dieci giorni
- 48,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare quindici giorni
- 59,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venti giorni
- 65,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venticinque giorni
- 71,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare trenta giorni
Questi invece sono i prezzi dei piani eSIM tradizionali, quelli cioè con un pacchetto di dati prestabilito:
- 3,99 dollari per 1 Giga (durata del piano eSIM pari a 7 giorni)
- 8,99 dollari per 3 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
- 13,99 dollari per 5 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
- 22,99 dollari per 10 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
- 36,99 dollari per 20 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)
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