eSIM Stati Uniti con Giga illimitati: 10% di sconto sui piani Saily

Se per la prossima estate avete in programma un viaggio negli USA e siete alla ricerca di un servizio eSIM per l’estero con Giga illimitati, una delle migliori soluzioni è rappresentata da Saily, fornitore eSIM noto per l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei suoi piani. I prezzi partono da 3,99 dollari, con l’opportunità di scegliere anche piani eSIM per gli Stati Uniti con Giga senza limiti.

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Panoramica dei piani eSIM per gli USA di Saily

Iniziamo proprio dai piani illimitati, che includono 5 Giga al giorno senza limiti di velocità e dati illimitati fino 1 Mbps. Tutti i piani del fornitore Saily prevedono un periodo di attivazione pari a 30 giorni.

18,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare cinque giorni

28,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare sette giorni

34,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare dieci giorni

48,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare quindici giorni

59,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venti giorni

65,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare venticinque giorni

71,99 dollari per Giga illimitati da utilizzare trenta giorni

Questi invece sono i prezzi dei piani eSIM tradizionali, quelli cioè con un pacchetto di dati prestabilito:

3,99 dollari per 1 Giga (durata del piano eSIM pari a 7 giorni)

8,99 dollari per 3 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)

13,99 dollari per 5 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)

22,99 dollari per 10 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)

36,99 dollari per 20 Giga (durata del piano eSIM pari a 30 giorni)

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