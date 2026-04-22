Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

eSIM Saily Ultra: internet senza limiti all'estero con sconto del 10%

Con Saily è possibile navigare all'estero senza l'ansia di spendere troppo per il roaming. Ora è i suoi piani sono in sconto del 10%.
eSIM Saily Ultra: internet senza limiti all'estero con sconto del 10%
Con Saily è possibile navigare all'estero senza l'ansia di spendere troppo per il roaming. Ora è i suoi piani sono in sconto del 10%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 22 apr 2026
Link copiato negli appunti

Restare connessi quando si viaggia all'estero non è più un problema grazie alle soluzioni offerte da Saily. Con i suoi piani eSIM si può navigare senza preoccuparsi del roaming e dei costi esorbitanti associati.

Il piano Ultra di Saily in particolare è una delle opzioni più complete di questo servizio, ideale per chi desidera un accesso a internet senza interruzioni in oltre 120 destinazioni in tutto il mondo. In questo momento oltretutto è disponibile uno sconto immediato del 10% utilizzando il codice PUNTO10 al momento dell'acquisto.

Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio i vantaggi di Saily.

Vai all'offerta di Saily

Saily: l'eSIM per viaggiare ovunque connessi

Saily è in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Si possono acquistare piani nelle principali mete come Stati Uniti, Giappone e Australia e molti altri Paesi. I vantaggi? Poter viaggiare senza dover cambiare SIM o affrontare costi aggiuntivi, con una copertura ampia ovunque.

Per quanto concerne il piano Ultra, si articola in tre soluzioni diverse, tutte accomunate dalla possibilità di navigare senza limiti con una velocità base fino a 1 Mbps. Le opzioni variano per quantità di traffico veloce iniziale, con pacchetti da 5GB, 10GB e 30GB.

Accanto alla connessione, Saily include diversi servizi aggiuntivi: accesso a lounge aeroportuali, corsie preferenziali per i controlli, supporto in caso di ritardi dei voli e un credito mensile per servizi di mobilità. Non mancano strumenti avanzati per la sicurezza digitale come NordVPN, NordPass e NordLocker, insieme a funzioni per la protezione della privacy e il blocco della pubblicità.

Per sfruttare la promo basta andare sul sito di Saily, scegliere il piano e la meta desiderate e inserire il codice in fase di acquisto,

Vai all'offerta di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Viaggio all'estero? L'eSIM di Airalo è in sconto del 15%
Tech

Viaggio all'estero? L'eSIM di Airalo è in sconto del 15%
Su Disney+ è un periodo d'oro per Il diavolo veste Prada
Tech

Su Disney+ è un periodo d'oro per Il diavolo veste Prada
Con BBVA conto con 3% di rendimento annuo e 3% di cashback
Tech

Con BBVA conto con 3% di rendimento annuo e 3% di cashback
Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy
Tech

Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy