eSIM Saily Ultra: internet senza limiti all'estero con sconto del 10%

Restare connessi quando si viaggia all'estero non è più un problema grazie alle soluzioni offerte da Saily. Con i suoi piani eSIM si può navigare senza preoccuparsi del roaming e dei costi esorbitanti associati.

Il piano Ultra di Saily in particolare è una delle opzioni più complete di questo servizio, ideale per chi desidera un accesso a internet senza interruzioni in oltre 120 destinazioni in tutto il mondo. In questo momento oltretutto è disponibile uno sconto immediato del 10% utilizzando il codice PUNTO10 al momento dell'acquisto.

Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio i vantaggi di Saily.

Saily: l'eSIM per viaggiare ovunque connessi

Saily è in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Si possono acquistare piani nelle principali mete come Stati Uniti, Giappone e Australia e molti altri Paesi. I vantaggi? Poter viaggiare senza dover cambiare SIM o affrontare costi aggiuntivi, con una copertura ampia ovunque.

Per quanto concerne il piano Ultra, si articola in tre soluzioni diverse, tutte accomunate dalla possibilità di navigare senza limiti con una velocità base fino a 1 Mbps. Le opzioni variano per quantità di traffico veloce iniziale, con pacchetti da 5GB, 10GB e 30GB.

Accanto alla connessione, Saily include diversi servizi aggiuntivi: accesso a lounge aeroportuali, corsie preferenziali per i controlli, supporto in caso di ritardi dei voli e un credito mensile per servizi di mobilità. Non mancano strumenti avanzati per la sicurezza digitale come NordVPN, NordPass e NordLocker, insieme a funzioni per la protezione della privacy e il blocco della pubblicità.

Per sfruttare la promo basta andare sul sito di Saily, scegliere il piano e la meta desiderate e inserire il codice in fase di acquisto,

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