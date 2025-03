Con la eSIM Saily risparmi il 5% sui piani da 10 e 20 Giga

In questi giorni il servizio eSIM di Saily sta offrendo il 5% di sconto sui piani da 10 e 20 Giga tramite il codice sconto SAILYSPRING. Per beneficiare dello sconto è sufficiente selezionare uno dei due piani oggetto della promozione e inserire nel campo dedicato il coupon.

Saily è un fornitore di eSIM per l'estero. Rispetto alla concorrenza si distingue per la convenienza dei suoi piani e per le funzionalità di sicurezza extra, ereditate direttamente da NordVPN. Dietro il nuovo progetto vi è infatti Nord Security, la stessa azienda che ha lanciato app di successo come NordVPN appunto e il gestore di password NordPass.

Sconto del 5% sui piani da 10 e 20 Giga della eSIM Saily

In genere Saily offre cinque diversi piani eSIM per ogni nazione. Prendiamo come esempio la Turchia: i piani disponibili sono 1 Giga per 7 giorni, 3 Giga per 30 giorni, 5 Giga per 30 giorni, 10 Giga per 30 giorni e 20 Giga per 30 giorni. Grazie all'ultima offerta, utilizzando il codice SAILYSPRING in fase di acquisto è possibile risparmiare il 5% sui piani da 10 Giga e 20 Giga.

I pani di Saily hanno un periodo di attivazione di 30 giorni. Ciò significa dunque che se si acquista un piano oggi, si hanno 30 giorni di tempo per attivarlo: una volta trascorso questo periodo, il piano verrà attivato in automatico, quindi anche se non si è ancora partiti. Il consiglio è perciò di acquistare il piano dati eSIM desiderato a ridosso della partenza, per poi attivarlo poche ore prima di prendere l'aereo, così da avere Internet a disposizione appena si atterra nel luogo prescelto.

Proprio la connessione immediata all'estero è uno dei vantaggi più significativi del servizio Saily, con gli utenti che non hanno più la necessità di recarsi in un negozio per comprare una SIM locale o dover far fronte ai costi di roaming elevati. Tale servizio, lo ricordiamo, è compatibile con chiunque abbia un dispositivo idoneo alla eSIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.