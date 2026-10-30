eSIM Saily: risparmia il 10% sui piani all'estero durante il prossimo viaggio

I piani eSIM di Saily per l'estero godono di uno sconto del 10% utilizzando il codice HTML10, disponibile in esclusiva per i nostri lettori. Per beneficiarne è sufficiente selezionare il piano desiderato, quindi sotto "Hai un codice sconto?" aggiungere il coupon HTML10 e pigiare su "Applica".

A differenza della maggior parte degli altri fornitori eSIM, Saily consente di scegliere tra piani con un tot di Giga prestabiliti e piani con Internet illimitato. Funzionano con tutti gli smartphone compatibili con le eSIM, vale a dire con la stragrande maggioranza dei medi di gamma e top di gamma degli ultimi anni.

Ciascun piano illimitato include 5 Giga al giorno senza limiti di velocità, più che sufficienti per soddisfare le esigenze di tutti. Qualora si superi la quota di 5 Giga nell’arco delle 24 ore, è possibile continuare a beneficiare di dati illimitati ma con una velocità massima di 1 Mbps.

Nonostante sia presente sul mercato relativamente da poco tempo, già oggi Saily è un punto di riferimento per milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Merito non solo dei piani con Giga illimitati, ma anche di una connessione affidabile e veloce, grazie alla partnership con i migliori operatori locali.

Altri vantaggi sono l’assistenza clienti via chat disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, la semplicità d’uso, la possibilità di usare un’unica eSIM per più di 200 destinazioni, più tutta una serie di funzionalità di sicurezza aggiuntive, tra cui la riduzione degli annunci pubblicitari e del tracciamento dati, oltre l’opportunità di modificare la propria posizione virtuale.

Per ottenere una eSIM è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Saily, scegliere la destinazione e completare l’acquisto del piano dati eSIM per il proprio viaggio. Fatto questo, occorre poi scaricare l’app ufficiale e configurare l’eSIM seguito le istruzioni presenti in app o nell’e-mail ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica. Non appena si arriva a destinazione, il piano eSIM si attiva in automatico.

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