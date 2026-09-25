eSIM Saily per viaggiare: ti connetti da oltre 200 paesi e non paghi il roaming

Quando si viaggia per lavoro o per piacere presso una o più destinazioni estere al di fuori dei confini dell'Unione Europea, la preoccupazione principale, o almeno una delle principali, è quella di trovare un modo di restare connessi a internet nella maniera più semplice ed economica possibile. Togliendo dall'equazione soluzioni come pagare il roaming al proprio operatore italiano, acquistare una SIM locale o affidarsi a reti WiFi pubbliche, il modo migliore è certamente quello di configurare una eSIM con un piano appositamente pensato per quel viaggio: Saily è tra i migliori esponenti in circolazione di questo settore.

Saily copre più di 200 destinazioni nel mondo attraverso pacchetti dati locali, regionali e globali che potrai acquistare in pochi passaggi dall'interfaccia. Il bello è che avrai una sola eSIM valida per tutti i paesi per cui attiverai un piano: una volta scaricato e installato il profilo software sul tuo smarphone compatibile, non sarà mai necessario eliminare la scheda virtuale o scaricarne di nuove per i viaggi successivi, ma basterà selezionare la nuova meta e ricaricare il traffico desiderato direttamente tramite l'applicazione ufficiale.

La connessione è istantanea: dopo aver acquistato il piano e attivato l'opzione del roaming dati nelle impostazioni del telefono per la scheda Saily, la connessione si avvierà da sola non appena agganciata la rete locale di destinazione. Il sistema invia un avviso di utilizzo dati non appena viene superato l'80% della soglia disponibile, permettendo di gestire o prolungare la navigazione in totale serenità.

L'esperienza d'uso è poi completata da un'assistenza clienti multicanale via chat attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in lingua italiana e, soprattutto, a qualsiasi fuso orario.

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