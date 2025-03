eSIM per viaggiare all'estero: tutti i vantaggi di Saily

Prima di partire per una vacanza all'estero, e con estero in questo caso si intende al di fuori dei confini dell'Unione europea, occorre pensare anche a come navigare in Internet evitando i costi salatissimi del roaming. Le soluzioni sono due: recarsi in un negozio di telefonia e acquistare un pacchetto dati; acquistare online un servizio eSIM per poi attivarlo direttamente sul telefono il giorno stesso della partenza.

Tra le due, nel 2025 la scelta più logica è la seconda: si risparmia tempo, si risparmia denaro, e la procedura di attivazione è alla portata di tutti. Tra i servizi eSIM per viaggiare all'estero più convenienti vi è Saily, progetto creato dal team di Nord Security (lo stesso che ha ideato NordVPN), che ha dalla sua non solo pacchetti dati ultra-concorrenziali ma anche un livello di sicurezza superiore.

I vantaggi del servizio eSIM Saily

Il primo vantaggio dei pacchetti del servizio eSIM Saily è il prezzo competitivo rispetto a quello della concorrenza. Ipotizziamo ad esempio che la nostra destinazione di viaggio sia il Giappone: un piano dati da 10 Giga per 30 giorni costa appena 17,99 dollari, un importo più basso rispetto alla stragrande maggioranza dei servizi eSIM oggi disponibili.

L'altro suo punto di forza è la sicurezza. Tra le impostazione dell'eSIM è possibile attivare sia il blocco degli annunci che la protezione web, per una connessione più sicura e privata. E a proposito di privacy, Saily consente anche di cambiare la propria posizione virtuale scegliendo il Paese desiderato e regalando così l'accesso ai propri contenuti preferiti.

Infine, la procedura di attivazione dell'eSIM è alla portata di tutti. Tutto merito di passaggi semplici da seguire, spiegati inoltre ottimamente dall'app stessa.

In questi giorni è possibile usufruire di uno sconto del 5% sui piani da 10 Giga e 20 Giga usando il codice promozionale SAILYSPRING, indipendentemente dal Paese scelto.

