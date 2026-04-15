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eSIM per restare connessi all'estero: scegliere l'offerta migliore è semplice

Per un viaggio all'estero è sufficiente puntare sulle offerte di Saily che mette a disposizione degli utenti una lunga serie di opzioni per l'acquisto di una eSIM.
eSIM per restare connessi all'estero: scegliere l'offerta migliore è semplice
Per un viaggio all'estero è sufficiente puntare sulle offerte di Saily che mette a disposizione degli utenti una lunga serie di opzioni per l'acquisto di una eSIM.
Davide Raia
Pubblicato il 15 apr 2026
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In vista di una vacanza all'estero è utile avere a disposizione una eSIM per restare connessi anche fuori Italia, soprattutto se la meta del viaggio è un Paese dove non è valido il Roaming Like at Home, la normativa europea che permette di sfruttare una parte dei Giga del proprio piano tariffario italiano anche all'estero.

La soluzione giusta per l'acquisto di una eSIM è rappresentata da Saily, che mette a disposizione diversi piani per l'acquisto di una SIM virtuale con Giga per navigare all'estero. Le opzioni disponibili sono tante e trovare l'offerta giusta è molto semplice. Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Saily premendo sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Saily

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Come sfruttare le offerte di Saily

Per acquistare una nuova eSIM per l'estero con Saily è sufficiente raggiungere il sito ufficiale dell'operatore e utilizzare il motore di ricerca integrato per individuare le offerte disponibili per il Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Sono disponibili anche SIM regionali e globali, con possibilità anche di sfruttare Giga illimitati per navigare.

A questo punto è possibile scegliere il piano eSIM desiderato, tenendo conto dei Giga inclusi, della durata e del costo, e completare l'acquisto. La eSIM scelta potrà poi essere installata sul proprio smartphone (che deve essere compatibile con le SIM virtuali) e attivata al momento della partenza.

Si tratta di un metodo semplice e accessibile a tutti per restare connessi all'estero. Saily, infatti, rappresenta un punto di riferimento assoluto per i viaggiatori che hanno la possibilità di acquistare una eSIM per qualsiasi meta di viaggio, con condizioni vantaggiose e con un'elevata semplicità di attivazione.

Per accedere subito alle offerte di Saily è possibile seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Saily

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