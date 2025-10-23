eSIM per l'estero: con la promo cashback è il momento giusto per scegliere Saily

Per restare connessi all'estero è sufficiente poter contare su una eSIM in grado di garantire tanti Giga aggiuntivi con condizioni molto vantaggiose. L'operatore di riferimento, in questo caso, è Saily che mette a disposizione dei suoi utenti tante offerte vantaggiose e, per un breve periodo di tempo, propone anche un cashback fino al 15%, in credito da utilizzare per l'acquisto di una nuova eSIM. Per scoprire tutte le offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Saily.
La promo cashback
Con la promozione in corso, per chi acquista una eSIM Saily per avere Giga all'estero è previsto un cashback secondo questo schema:
- 3% di Crediti Saily per tutti i piani dati inferiori a 5 GB;
- 10% di Crediti Saily per tutti i piani dati da 10 o 20 GB;
- 15% di Crediti Saily per tutti i piani dati da 50 GB, 100 GB o GB illimitati
Si tratta di un sistema semplice e vantaggioso per ottenere credito aggiuntivo e acquistare a prezzo ridotto (o nullo) un'altra eSIM.
Come attivare una eSIM con Saily
Per sfruttare le offerte di Saily è sufficiente accedere al sito ufficiale, qui di sotto, e utilizzare il motore di ricerca integrato per trovare le promozioni disponibili per il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.
A questo punto è sufficiente scegliere il piano desiderato, considerando Giga inclusi, durata e costi. Da notare che l'acquisto della eSIM può avvenire fino a 30 giorni prima della sua attivazione.
Di conseguenza, è possibile attivare un piano eSIM con Saily prima di partire. L'unico requisito necessario è rappresentato dal possesso di uno smartphone con supporto alle SIM virtuali.
La promo cashback vale solo per un breve periodo.
