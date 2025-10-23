Nessun risultato. Prova con un altro termine.
eSIM per l'estero: con la promo cashback è il momento giusto per scegliere Saily

Con le eSIM di Saily è possibile restare connessi all'estero: in questo momento è possibile puntare su una promo cashback molto vantaggiosa.
Davide Raia
Pubblicato il 23 ott 2025
Per restare connessi all'estero è sufficiente poter contare su una eSIM in grado di garantire tanti Giga aggiuntivi con condizioni molto vantaggiose. L'operatore di riferimento, in questo caso, è Saily che mette a disposizione dei suoi utenti tante offerte vantaggiose e, per un breve periodo di tempo, propone anche un cashback fino al 15%, in credito da utilizzare per l'acquisto di una nuova eSIM. Per scoprire tutte le offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Saily.

Accedi qui alle offerte di Saily

La promo cashback

Con la promozione in corso, per chi acquista una eSIM Saily per avere Giga all'estero è previsto un cashback secondo questo schema:

  • 3% di Crediti Saily per tutti i piani dati inferiori a 5 GB;
  • 10% di Crediti Saily per tutti i piani dati da 10 o 20 GB;
  • 15% di Crediti Saily per tutti i piani dati da 50 GB, 100 GB o GB illimitati

Si tratta di un sistema semplice e vantaggioso per ottenere credito aggiuntivo e acquistare a prezzo ridotto (o nullo) un'altra eSIM.

esim estero saily

Come attivare una eSIM con Saily

Per sfruttare le offerte di Saily è sufficiente accedere al sito ufficiale, qui di sotto, e utilizzare il motore di ricerca integrato per trovare le promozioni disponibili per il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

A questo punto è sufficiente scegliere il piano desiderato, considerando Giga inclusi, durata e costi. Da notare che l'acquisto della eSIM può  avvenire fino a 30 giorni prima della sua attivazione.

Di conseguenza, è possibile attivare un piano eSIM con Saily prima di partire. L'unico requisito necessario è rappresentato dal possesso di uno smartphone con supporto alle SIM virtuali.

Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto. La promo cashback vale solo per un breve periodo.

Accedi qui alle offerte di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

