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eSIM per la Bosnia: sconto del 20% sui piani Saily

Una delle migliori eSIM per l'estero propone un codice sconto esclusivo sui piani eSIM per chi ha bisogno di Internet in Bosnia.
eSIM per la Bosnia: sconto del 20% sui piani Saily
Una delle migliori eSIM per l'estero propone un codice sconto esclusivo sui piani eSIM per chi ha bisogno di Internet in Bosnia.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 mar 2026
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Martedì 31 marzo a Zenica, in Bosnia, la Nazionale italiana di calcio di Rino Gattuso sarà impegnata nella finale dei playoff per i Mondiali 2026: l'unico risultato che conta è la vittoria, che consegnerebbe agli azzurri il ritorno da protagonisti nella Coppa del Mondo.

A seguire l'Italia nella trasferta di Zenica saranno migliaia di tifosi, pur tenendo conto che il numero di biglietti disponibili per lo stadio Bilino Polje di Zenica sia pari a 500. Al di là degli spostamenti, c'è anche un altro punto da prendere in considerazione: la navigazione in Internet, dal momento che la Bosnia non rientra ancora nell'Unione europea, quindi i Giga dedicati in roaming delle offerte mobile non sono validi in questo Paese.

La soluzione al problema è l'acquisto di una eSIM per la Bosnia. Una delle migliori è quella proposta da Saily, fornitore di eSIM per l'esteroche si distingue dalla concorrenza per le sue tariffe ultra-convenienti, la copertura di segnale e funzionalità extra per la sicurezza come la posizione virtuale e il blocco degli annunci pubblicitari.

Pagina piani eSIM Saily

Per l'occasione, Saily ha lanciato un nuovo codice sconto: BOSNIA20. Quest'ultimo, utilizzato nell'apposito campo, offre uno sconto immediato del 20% in carrello, in modo da risparmiare ulteriormente sul piano eSIM desiderato.

Ecco un riepilogo dettagliato dei piani eSIM di Saily per la Bosnia ed Erzegovina, grazie ai quali è possibile navigare in Internet a un prezzo conveniente e senza problemi di connettività.

  • 1 Giga per sette giorni: 4,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 3 Giga per trenta giorni: 9,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 5 Giga per trenta giorni: 13,99 dollari + 3% in crediti Saily

Le eSIM di Saily funzionano con tutti gli smartphone compatibili con le SIM virtuali. In genere, i telefoni di fascia alta e i cosiddetti top di gamma presentano la compatibilità con le eSIM, ad ogni modo consigliamo sempre di verificare prima di portare a termine l'acquisto.

Pagina piani eSIM Saily

esim saily bosnia

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