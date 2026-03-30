eSIM per la Bosnia: sconto del 20% sui piani Saily

Martedì 31 marzo a Zenica, in Bosnia, la Nazionale italiana di calcio di Rino Gattuso sarà impegnata nella finale dei playoff per i Mondiali 2026: l'unico risultato che conta è la vittoria, che consegnerebbe agli azzurri il ritorno da protagonisti nella Coppa del Mondo.

A seguire l'Italia nella trasferta di Zenica saranno migliaia di tifosi, pur tenendo conto che il numero di biglietti disponibili per lo stadio Bilino Polje di Zenica sia pari a 500. Al di là degli spostamenti, c'è anche un altro punto da prendere in considerazione: la navigazione in Internet, dal momento che la Bosnia non rientra ancora nell'Unione europea, quindi i Giga dedicati in roaming delle offerte mobile non sono validi in questo Paese.

La soluzione al problema è l'acquisto di una eSIM per la Bosnia. Una delle migliori è quella proposta da Saily, fornitore di eSIM per l'esteroche si distingue dalla concorrenza per le sue tariffe ultra-convenienti, la copertura di segnale e funzionalità extra per la sicurezza come la posizione virtuale e il blocco degli annunci pubblicitari.

Per l'occasione, Saily ha lanciato un nuovo codice sconto: BOSNIA20. Quest'ultimo, utilizzato nell'apposito campo, offre uno sconto immediato del 20% in carrello, in modo da risparmiare ulteriormente sul piano eSIM desiderato.

Ecco un riepilogo dettagliato dei piani eSIM di Saily per la Bosnia ed Erzegovina, grazie ai quali è possibile navigare in Internet a un prezzo conveniente e senza problemi di connettività.

1 Giga per sette giorni: 4,99 dollari + 3% in crediti Saily

3 Giga per trenta giorni: 9,99 dollari + 3% in crediti Saily

5 Giga per trenta giorni: 13,99 dollari + 3% in crediti Saily

Le eSIM di Saily funzionano con tutti gli smartphone compatibili con le SIM virtuali. In genere, i telefoni di fascia alta e i cosiddetti top di gamma presentano la compatibilità con le eSIM, ad ogni modo consigliamo sempre di verificare prima di portare a termine l'acquisto.

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