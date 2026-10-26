eSIM per l'estero conveniente per la prossima vacanza: 10% di sconto su Saily

In previsione di una vacanza all’estero questo inverno, numerose persone sono alla ricerca di una eSIM conveniente per avere Internet per tutta la durata del viaggio. Uno dei punti di riferimento in tal senso è Saily, fornitore di eSIM che permette di risparmiare sui costi esorbitanti del roaming con piani dati eSIM flessibili.

Inoltre, per i lettori del nostro sito è disponibile il codice HTML10 che consente di risparmiare il 10% su ciascun piano selezionato. La connessione si attiva in automatico non appena si arriva a destinazione, dopo aver completato con successo la semplice procedura di installazione della eSIM.

Ipotizziamo ora di organizzare un Capodanno a Singapore. Se la scelta ricade sui piani eSIM di Saily, sono disponibili sia quelli con Giga illimitati sia quelli a pacchetto. Ecco una panoramica dettagliata dei prezzi.

Giga a pacchetto eSIM per Singapore

1 Giga per 7 giorni a 3,49 euro

3 Giga per 30 giorni a 5,99 euro

5 Giga per 30 giorni a 8,99 euro

10 Giga per 30 giorni a 13,99 euro

20 Giga per 30 giorni a 20,49 euro

Giga illimitati eSIM per Singapore

5 giorni di Giga illimitati a 16,99 euro

7 giorni di Giga illimitati a 23,99 euro

10 giorni di Giga illimitati a 30,99 euro

15 giorni di Giga illimitati a 43,49 euro

20 giorni di Giga illimitati a 53,49 euro

25 giorni di Giga illimitati a 58,49 euro

30 giorni di Giga illimitati a 63,99 euro

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