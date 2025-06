eSIM per l'estero: 30% di sconto su tutti i piani dati Saily

Con l'avvicinarsi della prossima vacanza all'estero, si stanno confrontando i pro e contro dei vari servizi eSIM oggi disponibili sul mercato. Uno dei punti di riferimento è senz'altro Saily, forte di prezzi ultra-concorrenziali e di tutta una serie di funzionalità extra rispetto alle altre eSIM, tra cui il blocco degli annunci pubblicitari che consente di risparmiare fino al 28% di dati.

Proprio il servizio eSIM Saily è in questi giorni protagonista di un'ottima offerta: grazie al codice promozionale BLAZE30, è possibile ottenere uno sconto a carrello del 30% rispetto al prezzo di listino. Se si prende come esempio il piano da 5 Giga per gli Stati Uniti, il prezzo finale è pari a 9,79 dollari contro i 13,99 dollari iniziali, per un risparmio dunque di 4 dollari.

Come ottenere il 30% di sconto su tutti i piani eSIM Saily

Per riscattare il 30% di sconto su tutti i piani dati di Saily occorre utilizzare il codice promo BLAZE30. Il coupon va inserito nel campo "Hai un coupon?", disponibile sotto l'intestazione "Riepilogo dell'ordine" che compare nella schermata del carrello. Dopo aver aggiunto il coupon in modo corretto, basterà premere su "Applica" per ottenere in automatico il 30% di sconto su qualunque piano desiderato.

Ipotizziamo ad esempio di dover partire a luglio negli Stati Uniti, per un soggiorno di una settimana a New York. Per evitare gli esorbitanti costi del roaming, abbiamo bisogno del supporto di una eSIM: uno dei migliori servizi oggi in circolazione è proprio Saily. Dopo che ci si collega sarà sufficiente selezionare il pacchetto per gli Stati Uniti, scegliere il piano Giga di cui si ha bisogno e digitare il codice BLAZE30 nel campo dedicato. Tra i metodi di pagamento accettati vi sono i tre principali circuiti di pagamento disponibili in Italia, vale a dire TIM, Mastercard e Amercan Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.