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eSIM per l'Egitto affidabile ed economica con lo sconto esclusivo di Airalo

I lettori di HTML.it beneficiano di un esclusivo sconto grazie all'utilizzo del coupon presente all'interno dell'articolo.
eSIM per l'Egitto affidabile ed economica con lo sconto esclusivo di Airalo
I lettori di HTML.it beneficiano di un esclusivo sconto grazie all'utilizzo del coupon presente all'interno dell'articolo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 mag 2026
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Le vacanze estive si avvicinano e c’è già chi sta valutando l’acquisto di una eSIM per l’estero, in modo da continuare ad avere Internet anche al di fuori dell’Unione europea. È il caso di tutte quelle persone che hanno scelto di trascorrere in Egitto una o più settimane di ferie per godersi il fantastico mare e scoprire i luoghi che hanno riscritto la nostra storia.

Uno dei fornitori più affidabili e al tempo stesso economici per un viaggio in Egitto è Airalo, che propone piani Giga eSIM a partire da 5 euro Per ogni evenienza, inoltre, sono disponibili anche piani dati illimitati, con 5 Giga senza limiti di velocità al giorno. A tutto questo, poi, si aggiunge il codice esclusivo ESIMTECH15 per i lettori del nostro sito, grazie al quale è possibile beneficiare di uno sconto del 10% su qualunque piano selezionato.

Pagina piani eSIM Airalo

airalo roaming

 

I piani eSIM per l’Egitto del fornitore Airalo

Come detto nell’introduzione, Airalo offre sia piani eSIM con pacchetti di Giga tradizionali sia pacchetti con Giga illimitati. Di seguito una panoramica completa della sua offerta per l’Egitto.

Piani Giga eSIM per l’Egitto di Airalo tradizionali

  • 1 giga per 3 giorni a 5 euro
  • 3 giga per 3 giorni a 11,50 euro
  • 3 giga per 7 giorni a 13 euro
  • 5 giga per 7 giorni a 19 euro
  • 10 giga per 7 giorni a 31,50 euro
  • 5 giga per 15 giorni a 19,50 euro
  • 10 giga per 15 giorni a 33 euro
  • 20 giga per 15 giorni a 41,50 euro
  • 5 giga per 30 giorni a 20,50 euro
  • 10 giga per 30 giorni a 34 euro
  • 20 giga per 30 giorni a 43,50 euro

Piani Giga eSIM per l’Egitto di Airalo senza limiti

  • 3 giorni di giga illimitati a 18,50 euro
  • 5 giorni di giga illimitati a 26 euro
  • 7 giorni di giga illimitati a 32,50 euro
  • 10 giorni di giga illimitati a 33,50 euro
  • 15 giorni di giga illimitati a 43,50 euro
  • 30 giorni di giga illimitati a 81 euro
Pagina piani eSIM Airalo

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