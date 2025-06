eSIM gratis: il regalo di Airalo per quest'estate

In occasione dell'estate 2025 l'azienda Airalo ha scelto di fare un regalo a tutti coloro che sono in partenza per un viaggio all'estero: una eSIM gratis di benvenuto. Tra le destinazioni valide vi sono Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Cina e Giappone, nazioni che vanno parecchio di moda tra i viaggiatori italiani e per cui è necessario avere un piano dati per evitare i costi del roaming.

Airalo è stata tra le primissime compagnie al mondo a offrire piani dati eSIM per navigare all'estero in modo conveniente. Ad oggi offre eSIM per oltre 200 Paesi e regioni in tutto il mondo, con più di dieci milioni di utenti. L'applicazione di Airalo è disponibile sia su App Store che su Google Play Store.

La eSIM gratis di benvenuto offerta da Airalo

Ottenere la propria eSIM gratuita di Airalo è piuttosto semplice. Per prima cosa occorre collegarsi alla pagina iniziale di Airalo, raggiungibile tramite il link qui sotto, e selezionare una delle destinazioni valide tra quelle indicate nel paragrafo iniziale.

Scegliendo ad esempio come Paese la Turchia, si viene reindirizzati alla pagina dell'eSIM gratis di benvenuto da 1GB. Nella parte inferiore della schermata sono riportate le informazioni aggiuntive, tra cui l'operatore a cui si appoggia Airalo nella nazione scelta (nel caso specifico della Turchia alla compagnia Turk Telekom), la tipologia del piano (solo dati) e la politica di validità.

Dopo aver controllato tutte le informazioni, si può procedere con l'attivazione: è sufficiente cliccare sul pulsante Acquista, con accanto l'importo 0.00 €. In seguito all'acquisto si potrà procedere con l'attivazione dell'eSIM sul proprio telefono, facendo riferimento alla procedura guidata inviata via e-mail da Airalo.

La promozione in corso sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile riscattare una eSIM gratuita di benvenuto, è valida per un periodo di tempo limitato.

