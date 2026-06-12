eSIM per il Giappone: piani a partire da 4 euro con Airalo

Una eSIM per il Giappone aiuta i turisti a navigare in Internet pagando un determinato importo per un pacchetto dati scelto prima della partenza. Tra le soluzioni più convenienti in tal senso figura Airalo, che offre piani a partire da 4 euro, il costo previsto per il piano da 1 Giga utilizzabile in tre giorni di viaggio.

Scegliendo Airalo per un piano eSIM per il Giappone si sta optando per uno dei migliori fornitori di eSIM per l'estero dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Infatti, oltre ai prezzi concorrentiali i piani di Airalo garantiscono una copertura Internet affidabile nel Paese in cui si è diretti: nel caso specifico, l'operatore locale associato alle eSIM per il Giappone di Airalo è Softbank, punto di riferimento delle telecomunicazione nel Paese del Sol Levante.

In questi giorni i piani eSIM di Airalo beneficiano inoltre di uno sconto esclusivo in carrello fino al 15%:

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I piani dati dell'eSIM Airalo per il Giappone

Dati Standard

3 giorni

1 Giga a 4 euro

3 Giga a 7 euro

7 giorni

3 Giga a 7,50 euro

5 Giga a 9 euro

10 Giga a 15,50 euro

15 giorni

5 Giga a 9,50 euro

10 Giga a 16 euro

20 Giga a 21,50 euro

30 giorni

5 Giga a 10 euro

10 Giga a 16 euro

20 Giga a 22,50 euro

Dati illimitati

10,50 euro per 3 giorni di Giga illimitati

15,50 euro per 5 giorni di Giga illimitati

24 euro per 7 giorni di Giga illimitati

31,50 euro per 10 giorni di Giga illimitati

44 euro per 15 giorni di Giga illimitati

64,50 euro per 30 giorni di Giga illimitati

A proposito dei piani eSIM illimitati, Airalo chiarisce che ogni utente ha a disposizione al giorno 3 Giga alla massima velocità, poi la connessione prosegue alla velocità massima di 1 Mbps.

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