eSIM per l'estero Saily: ecco il codice sconto per risparmiare il 30% su tutti i piani

Se state effettuando una ricerca dei vari servizi eSIM per l'estero e intendete risparmiare, siete nel posto giusto al momento giusto. I lettori del nostro sito beneficiano infatti del codice sconto esclusivo BLAZE30, grazie al quale si ottiene uno sconto immediato del 30% in fase di acquisto di qualsiasi piano eSIM di Saily, punto di riferimento nel settore.

Il servizio eSIM per l'estero Saily offre piani dati per più di duecento Paesi, anche con Giga illimitati. Si distingue inoltre rispetto agli altri servizi concorrenti per l'ottima copertura di segnale e per le funzionalità extra in materia di privacy e sicurezza, come ad esempio il cambio della posizione virtuale, il blocco degli annunci pubblicitari e il limite al tracciamento dei dati quando si naviga nel web.

Come riscattare il codice sconto per l'eSIM Saily

Per riscattare il codice sconto del servizio eSIM internazionale Saily è sufficiente selezionare il piano dati desiderato e aggiungere il coupon esclusivo BLAZE30 nella pagina di riepilogo dell'ordine.

Ecco i passaggi da seguire:

Collegatevi alla pagina iniziale di Saily. Cliccate su "Cerca destinazione" e tra le "Destinazioni più popolari" selezionate il Paese dove trascorrerete la vostra prossima vacanza (se non compare nell'elenco, digitate il nome della destinazione nel campo di ricerca posizionato sotto l'intestazione "Dove?"). Nella nuova pagina che si apre aggiunge un segno di spunta accanto al piano dati desiderato, dopodiché fate clic sul pulsante "Procedi con il pagamento". Nella sezione "Riepilogo dell'ordine" selezionate il bottone "Hai un coupon?", quindi inserite il codice BLAZE30 nel campo sotto "Codice coupon" e premete su "Applica" per confermare.

Il sistema riconoscerà in automatico il codice, applicando istantaneamente uno sconto del 30% sul piano desiderato. Vi confermiamo infine che il codice BLAZE30 è valido su tutti i piani dati eSIM di qualunque Paese selezionato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.