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eSIM per l'estero: dati illimitati e nessun costo di roaming con Holafly

eSIM per l'estero: dati illimitati e nessun costo di roaming con Holafly
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 ott 2026
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Le persone interessate all’acquisto di una eSIM per l’estero con dati illimitati e nessun costo di roaming possono prendere in considerazione Holafly, eSIM internazionale per viaggiare. In più si ottiene anche una connessione veloce e affidabile, grazie agli accordi presi con i migliori operatori locali di tutto il mondo.

Tra le eSIM più gettonate dai viaggiatori si annoverano quelle per USA, Turchia, Marocco e Svizzera. Se ad esempio la scelta ricade sulla eSIM per gli Stati Uniti d’America, i clienti Holafly possono fare affidamento su una copertura ad alta velocità 4G LTE e 5G delle reti AT&T e T-Mobile.

Pagina piani eSIM Holafly

esim usa holafly

I prezzi di ciascun piano eSIM dipendono non solo dal Paese selezionato, ma anche dalla durata del viaggio. Facendo sempre riferimento ad un ipotetico viaggio negli USA, ecco i prezzi proposti da Holafly per una eSIM – lo ricordiamo – con dati illimitati dal primo all’ultimo giorno di vacanza.

  • 1 giorno di dati illimitati a 3,79 euro
  • 3 giorni di dati illimitati a 11,37 euro
  • 5 giorni di dati illimitati a 18,50 euro
  • 7 giorni di dati illimitati a 25,50 euro
  • 10 giorni di dati illimitati a 33,90 euro
  • 14 giorni di dati illimitati a 43,90 euro
  • 21 giorni di dati illimitati a 58,50 euro
  • 28 giorni di dati illimitati a 65,90 euro
  • 30 giorni di dati illimitati a 68,90 euro

Maggiore è il tempo di durata del piano, minore è il costo richiesto per l’utilizzo dei dati illimitati ogni giorno. Nel caso specifico degli Stati Uniti, per esempio, si passa dagli iniziali 3,79 euro per un singolo giorno, ai 2,30 euro al giorno per un piano di 30 giorni.

Un’ulteriore funzione interessante è Always On, che corrisponde a 1 GB di dati di backup gratuiti ogni mese. Per beneficiarne è sufficiente mantenere la eSIM installata anche dopo la fine della vacanza.

Pagina piani eSIM Holafly

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