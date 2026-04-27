eSIM Airalo: come ottenere il 15% di sconto con il codice esclusivo

Airalo è uno dei principali fornitori di pacchetti eSIM per l’estero. Se in previsione di una vacanza all’estero la prossima estate la vostra scelta è ricaduta su di lui, dovete sapere che potete riscattare uno sconto del 15% sul piano desiderato applicando il codice promozionale esclusivo ESIMTECH15.
Per ottenere il 15% di sconto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Airalo, scegliere la destinazione e il pacchetto dati, premere sul pulsante “Acquista ora” e alla voce “Usa Airmoney o un codice” selezionare “Codice” e digitare il coupon ESIMTECH15 all’interno del campo “Inserisci il codice” sotto l’intestazione “Applica codice sconto o codice di referral”. Infine, cliccare su “Inserisci il codice” per confermare.
Importante: il codice ESIMTECH15 è valido sul primo acquisto.
I luoghi più popolari scelti dai viaggiatori
Nella lista dei luoghi più popolari selezionati dai viaggiatori che acquistano un pacchetto eSIM di Airalo figurano nazioni come Regno Unito, Turchia e Stati Uniti, oltre che Cina, Giappone, Thailandia, Egitto, Marocco e Tunisia. I prezzi partono da 4 euro e vi è la possibilità di scegliere tra pacchetti Standard e illimitati.
Se ad esempio avete bisogno di una eSIM per il Giappone, la proposta di Airalo è la seguente:
Pacchetto Standard
3 giorni
- 1 Giga: 4 euro
- 3 Giga: 7 euro
7 giorni
- 3 Giga: 7,50 euro
- 5 Giga: 9 euro
- 10 Giga: 15 euro
15 giorni
- 5 Giga: 9,50 euro
- 10 Giga: 15,50 euro
- 20 Giga: 21,50 euro
30 giorni
- 5 Giga: 10 euro
- 10 Giga: 16 euro
- 20 Giga: 22 euro
Pacchetto illimitato
- 3 giorni: 10,50 euro
- 5 giorni: 15 euro
- 7 giorni: 24 euro
- 10 giorni: 31 euro
- 15 giorni: 43,50 euro
- 30 giorni: 63,50 euro
*i prezzi qui sopra non tengono conto del coupon ESIMTECH15
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