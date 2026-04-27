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eSIM Airalo: come ottenere il 15% di sconto con il codice esclusivo

Le indicazioni per riscattare il 15% di sconto sui piani eSIM di Airalo applicando un codice promozionale esclusivo.
eSIM Airalo: come ottenere il 15% di sconto con il codice esclusivo
Le indicazioni per riscattare il 15% di sconto sui piani eSIM di Airalo applicando un codice promozionale esclusivo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 apr 2026
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Airalo è uno dei principali fornitori di pacchetti eSIM per l’estero. Se in previsione di una vacanza all’estero la prossima estate la vostra scelta è ricaduta su di lui, dovete sapere che potete riscattare uno sconto del 15% sul piano desiderato applicando il codice promozionale esclusivo ESIMTECH15.

Per ottenere il 15% di sconto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Airalo, scegliere la destinazione e il pacchetto dati, premere sul pulsante “Acquista ora” e alla voce “Usa Airmoney o un codice” selezionare “Codice” e digitare il coupon ESIMTECH15 all’interno del campo “Inserisci il codice” sotto l’intestazione “Applica codice sconto o codice di referral”. Infine, cliccare su “Inserisci il codice” per confermare.

Importante: il codice ESIMTECH15 è valido sul primo acquisto.

Pagina piani eSIM Airalo

I luoghi più popolari scelti dai viaggiatori

Nella lista dei luoghi più popolari selezionati dai viaggiatori che acquistano un pacchetto eSIM di Airalo figurano nazioni come Regno Unito, Turchia e Stati Uniti, oltre che Cina, Giappone, Thailandia, Egitto, Marocco e Tunisia. I prezzi partono da 4 euro e vi è la possibilità di scegliere tra pacchetti Standard e illimitati.

Se ad esempio avete bisogno di una eSIM per il Giappone, la proposta di Airalo è la seguente:

Pacchetto Standard

3 giorni

  • 1 Giga: 4 euro
  • 3 Giga: 7 euro

7 giorni

  • 3 Giga: 7,50 euro
  • 5 Giga: 9 euro
  • 10 Giga: 15 euro

15 giorni

  • 5 Giga: 9,50 euro
  • 10 Giga: 15,50 euro
  • 20 Giga: 21,50 euro

30 giorni

  • 5 Giga: 10 euro
  • 10 Giga: 16 euro
  • 20 Giga: 22 euro

Pacchetto illimitato

  • 3 giorni: 10,50 euro
  • 5 giorni: 15 euro
  • 7 giorni: 24 euro
  • 10 giorni: 31 euro
  • 15 giorni: 43,50 euro
  • 30 giorni: 63,50 euro

*i prezzi qui sopra non tengono conto del coupon ESIMTECH15

Pagina piani eSIM Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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