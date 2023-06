Eonobuds2: auricolari wireless a prezzo SHOCK, solo 18€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione folle che ti consente di acquistare delle cuffiette Bluetooth a un prezzo da non credere. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Eonobuds2 a soli 18,83 euro, invece che 23,55 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice RQUVJVLG al momento del pagamento.

Già il prezzo di questi auricolari wireless non è assolutamente alto, ma con questo sconto doppio sono da prendere senza pensarci due volte. Anche perché, a dispetto della cifra ridicola, sono molto belli, comodi e offrono un suono eccellente. Sono anche resistenti all'acqua e hanno una connessione stabile.

Eonobuds2: a questo prezzo non trovi di meglio

Sicuramente il rapporto qualità prezzo delle Eonobuds2 è ottimo. Sono state progettate per essere praticamente invisibili una volta infilate nelle orecchie. Hanno un design che risulta confortevole anche dopo diverse ore di utilizzo. Sono dotati di comandi touch per cambiare le tracce musicali, regolare i volumi, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali.

Hanno una connessione stabile e senza latenza, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2, e si associano velocemente a qualsiasi dispositivo. I microfoni interni captano la tua voce e la restituiscono forte e chiara per chiamate al top. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPx7 quindi non devi temere di portartele ovunque e di usarle mentre fai sport. Infine, parlando di autonomia, possono durare per 6 ore con una sola ricarica e per 24 ore con la custodia. E in appena 15 minuti avrai un'altra ora e mezza di audio.

Questa è assolutamente un'occasione più unica che rara, ecco perché devi fare in fretta. Come spesso accade queste promozioni sono limitate e scadono velocemente. Per cui senza ulteriori indugi vai su Amazon e acquista i tuoi Eonobuds2 a soli 18,83 euro, invece che 23,55 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice RQUVJVLG al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.