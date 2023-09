Eonobuds 2: auricolari wireless a pochissimo con il COUPON del 20%

Approfitta di questa promozione che sto per segnalarti per mettere le mani su delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Eonobuds 2 a soli 26,39 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo di listino non è altissimo ma con questo ulteriore sconto sono assolutamente da prendere senza pensarci due volte. Sono degli auricolari senza fili resistenti all'acqua, godono di un'ottima connessione e hanno dei controlli touch. Sono leggeri e comodi e offrono un'autonomia eccezionale.

Eonobuds 2: auricolari wireless di qualità a poco

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questi auricolari wireless è eccellente e con questo sconto ancora meglio. Hanno un design In-ear con dei comodi inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico. Quando li inserisci nelle orecchie praticamente non si vedono più. Potrai controllare i tuoi brani musicali, rispondere alle chiamate, regolare il volume e parlare con gli assistenti vocali con un semplice tap.

L'audio è di qualità e godono anche della cancellazione del rumore che ti permette di fare chiamate perfette. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX7 e quindi adatte anche per fare sport. Inoltre godono di un'autonomia fino a 6 ore con una singola ricarica e 24 ore grazie alla custodia. E bastano 15 minuti di ricarica per avere 1,5 ore di ascolto.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo sono da prendere al volo. L'offerta però scadrà breve quindi sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Eonobuds 2 a soli 26,39 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine subito li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

