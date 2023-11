Eni Plenitude ti fa risparmiare 144€ durante il Black Friday: approfitta del mercato libero

Il Black Friday è ormai una tradizione consolidata, un'occasione per gli acquirenti di approfittare di sconti e promozioni esclusive.

Eni Plenitude, leader nel settore dell'energia, si unisce a questa festa dello shopping offrendo un'opportunità unica per risparmiare sui costi energetici.

Grazie al suo impegno nel mercato libero, Eni presenta un'offerta esclusiva che può farti risparmiare ben 144€ sulle tue bollette energetiche.

Perché passare a Eni Plenitude?

Il concetto di mercato libero dell'energia è fondamentale per comprendere come sia possibile ottenere significativi risparmi.

In un mercato libero, i consumatori hanno la possibilità di scegliere il proprio fornitore energetico, consentendo loro di confrontare le offerte e optare per la soluzione più vantaggiosa.

Eni Plenitude si distingue per la sua offerta competitiva, progettata per offrire una combinazione di servizio affidabile e costi contenuti.

Approfittare di questa offerta è semplice. Basta visitare il sito web di Eni Plenitude durante il Black Friday e iscriversi alla loro promozione speciale.

Una volta effettuata l'iscrizione, sarai immediatamente eleggibile per risparmiare 144€ sulle tue bollette energetiche nei prossimi mesi.

Con la domiciliazione delle bollette si ottiene uno sconto aggiuntivo di 12 euro per 24 mesi. Il pacchetto comprende un prezzo mensile fisso di 5,28 euro per il gas e 9 euro per la luce, mentre sia PUN che PSV sono indicizzati con un piccolo spread.

La trasparenza è un elemento chiave dell'approccio di Eni Plenitude al mercato libero. Oltre a offrire risparmi significativi, forniscono dettagli chiari sui costi e sui benefici dell'offerta, garantendo ai consumatori la certezza di ciò che stanno acquistando.

Questo impegno per la chiarezza si riflette anche nella gestione della transizione tra fornitori, che è resa semplice e senza complicazioni per i clienti.

In un periodo in cui le spese domestiche possono pesare sul bilancio familiare, ogni possibilità di risparmio è preziosa.

Grazie a Eni Plenitude e al suo impegno nel mercato libero, il Black Friday diventa un'opportunità per ridurre i costi energetici e ottimizzare la gestione delle spese familiari. Non lasciarti sfuggire questa occasione: iscriviti ora e inizia a risparmiare con Eni Plenitude durante il Black Friday.

