Eni Plenitude: risparmia su luce e gas con Trend Casa

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas, attiva online l’ offerta Trend Casa di Eni Plenitude, con la quale puoi accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un piccolo contributo al consumo. Inoltre se attivi la promo entro il 07/05/2023 ricevi in omaggio una Airbnb Gift Card di 100 euro.

Trend Casa: i dettagli dell' offerta

Con l' offerta Trend Casa Luce e Gas, paghi il prezzo all’ingrosso della materia prima più un piccolo contributo al consumo. Il prezzo in bolletta varia ogni mese in base agli indici di riferimento PUN per la luce e il PSV per il gas, a cui viene aggiunto un contributo mensile che è di 0,0451 €/kWh per la componente luce e di 0,1730 €/Smc per il gas. Le tariffe sono chiare, puoi controllare in ogni momento l’indice luce (PUN) sul sito del Gestore mercato Energetico. Sono previsti ogni mese anche dei costi fissi di commercializzazione e vendita pari a 12 euro per l’energia elettrica e 12 euro per il gas.

Passare a Eni Plenitude è conveniente, infatti se sottoscrivi l’offerta con l’addebito diretto su conto corrente, ricevi fino a 24 euro di sconto in bolletta per due anni per ogni fornitura attivata.

Inoltre solo se passi a Eni Plenitude da un altro fornitore sottoscrivendo l' offerta Trend Casa luce e gas fino al 07/05/2023 ricevi in omaggio una Airbnb Gift Card del valore di 100 euro per prenotare il tuo alloggio preferito dove vuoi. Il passaggio a Plenitude è gratuito e senza interruzione nella fornitura. Se non sei soddisfatto puoi cambiare quando vuoi senza costi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.