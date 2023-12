Eni Plenitude nel mercato libero: risparmia da subito sulla tua bolletta di luce e gas

Se desideri liberarti dalle preoccupazioni del Mercato Tutelato, Eni Plenitude ha la soluzione perfetta per te. Con l'offerta Trend Casa FineTutela, potrai godere di tranquillità immediata e risparmiare fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita per la sottoscrizione di luce e gas.

Eni Plenitude: vantaggi esclusivi sull'offerta luce e gas

Il Mercato Tutelato luce e gas sta per scomparire, e la scelta vincente per risparmiare è abbracciare la promozione Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude.

Ma cosa comporta questa offerta? Con Trend Casa FineTutela, pagherai il prezzo all'ingrosso più un contributo al consumo.

Ad esempio, considerando i prezzi dell'ultimo mese, il corrispettivo per la luce sarebbe stato di 0,157 €/kWh e per il gas di 0,568 €/Smc, includendo sia i prezzi all'ingrosso che il contributo al consumo.

Tuttavia, è importante tenere presente che l'andamento dei mercati energetici è soggetto a molteplici fattori che influenzano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Non aspettare e abbraccia il Mercato libero con Plenitude iniziando a risparmiare sui costi energetici.

Con Eni Plenitude, vivrai un'esperienza di fornitura energetica vantaggiosa, con la possibilità di risparmiare fino a 144€ sui costi di commercializzazione e vendita di luce e gas.

Hai tempo fino al 1 gennaio 2024, perché poi il mercato tutelato non esisterà più. Quindi, è il momento ideale per compiere una scelta consapevole e dire addio a spese inutili. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di selezionare la migliore offerta per luce e gas. Fai la tua scelta oggi stesso!

