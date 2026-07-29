Engie: ultimo giorno per bloccare luce e gas a questo prezzo per un anno

Scadono oggi le attuali condizioni tariffarie valide per attivare Energia PuntoFisso 12 Mesi: il piano di Engie che permette di bloccare il prezzo di luce e/o gas per un anno. Un'occasione da non perdere e che richiede soltanto un paio di minuti per l'attivazione online per vivere i prossimi 12 mesi con la serenità che non avrai rincari improvvisi in bolletta.
Le condizioni sono chiare sin dall'inizio:
- Per la luce, in tariffa monoraria (valida per tutte le ore del giorno e anche nei weekend), pagherai 0,1205€/kWh + 72€ l'anno di spese di commercializzazione che saranno "spalmate" ogni mese in bolletta
- Per il gas avrai invece un prezzo di 0,539€/Smc + 84€ l'anno di spese di commercializzazione.
Per la luce potrai scegliere, in alternativa, anche l'opzione a fasce orarie:
- F1 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19) a 0,1229€/kWh
- F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, il sabato dalle 7 alle 23) a 0,1307€/kWh
- F3 (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7, la domenica e i giorni festivi) a 0,1103€/kWh
L'attivazione richiede un paio di minuti online: ti basteranno i tuoi dati, un IBAN per la domiciliazione e una vecchia bolletta per fare subito un raffronto sui costi. Il passaggio sarà poi gestito da Engie stessa nei tempi previsti di legge, all'incirca da 1 a 2 mesi.
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