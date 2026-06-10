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Engie, le tariffe luce e gas a prezzo bloccato valide fino al 17 giugno

Con la sottoscrizione dell'offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi della multinazionale francese che consente di bloccare il prezzo per un anno.
Engie, le tariffe luce e gas a prezzo bloccato valide fino al 17 giugno
Con la sottoscrizione dell'offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi della multinazionale francese che consente di bloccare il prezzo per un anno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 giu 2026
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La recente ripresa del conflitto in Medio Oriente ha riacceso l'attenzione sul costo dell'energia, insieme alla necessità di valutare le migliori offerte che consentono di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per almeno dodici mesi. Una di queste è Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie, multinazionale francese che opera da tempo nel nostro Paese.

Le ultime tariffe luce e gas associate all'offerta a prezzo bloccato di Engie sono tra le più competitive dell'intero mercato libero italiano. Di seguito trovate una panoramica dettagliata dell'attuale promozione: a questo proposito, ricordiamo soltanto che le tariffe qui sotto elencate sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 17 giugno.

Pagina offerta Engie

engie tariffe luce e gas 17 giugno

Le tariffe luce e gas dell'offerta Engie Energia PuntoFisso 12 Mesi valide fino al 17 giugno

Ecco dunque una panoramica dettagliata delle tariffe luce e gas a prezzo fisso dell'ultima offerta pubblicata dal fornitore Engie sul sito ufficiale.

Luca (monoraria)

  • 0,1229 euro/kWh: corrispettivo per il consumo della luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 72 euro l'anno: costo relativo alla quota di commercializzazione (pari a 6 euro al mese)

Gas

  • 0,483 euro/Smc: corrispettivo per il consumo del gas bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 84 euro l'anno: costo relativo alla quota di commercializzazione (pari a 7 euro al mese)

Luce (multi-oraria)

  • 72 euro l'anno: costo relativo alla quota di commercializzazione (pari a 6 euro al mese)
  • 0,1234 euro/kWh: corrispettivo per il consumo della luce nella fascia oraria F1
  • 0,1337 euro/kWh: corrispettivo per il consumo della luce nella fascia oraria F2
  • 0,1141 euro/kWh: corrispettivo per il consumo della luce nella fascia oraria F3

Gli altri costi che concorrono all'importo complessivo della bolletta, indipendenti dal fornitore, sono gli oneri generali di sistema, la tariffa per l'utilizzo della rete e il dispacciamento (quest'ultima voce riguarda soltanto la luce). Tutti i dettagli dell'offerta sono disponibili consultando la pagina dedicata.

Pagina offerta Engie

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