Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Engie ha rivelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 10 giugno

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso 12 Mesi della multinazionale francese Engie.
Engie ha rivelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 10 giugno
Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso 12 Mesi della multinazionale francese Engie.
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 giu 2026
Link copiato negli appunti

La multinazionale francese Engie ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso 12 Mesi. Le nuove tariffe sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 10 giugno, garantendosi prezzi bloccati per un anno consecutivo.

L’offerta di Engie si rivolge in particolare alle persone o alle famiglie che vogliono proteggersi dalle variazioni del mercato, in un contesto energetico messo di continuo sotto pressione dai conflitti internazionali. Inoltre, è interessante anche per quanti sono alla ricerca di stabilità nella gestione delle spese, conoscendo in anticipo il costo della luce e del gas.

Pagina offerta Engie

engie tariffe luce e gas fino a 10 giugno

Le nuove tariffe dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Engie valide fino al 10 giugno

Per gli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura Engie aderendo ad Energia PuntoFisso 12 Mesi entro il 10 giugno, le tariffe saranno le seguenti: 0,1229 euro/kWh per la luce e 0,483 euro/Smc per il gas. Sono due tra le tariffe più competitive di questo mese di giugno all’interno del mercato libero italiano.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1229 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi
  • 72 euro l’anno: costo relativo alla quota di commercializzazione

Gas

  • 0,483 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi
  • 84 euro l’anno: costo relativo alla quota di commercializzazione

In alternativa alla tariffa monoraria, è possibile scegliere la cosiddetta tariffa a fasce:

  • F1: 0,1234 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)
  • F2: 0,1337 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)
  • F3: 0,1141 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F3 (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00 e a tutte le ore della domenica e dei giorni festivi)
Pagina offerta Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Amazon Music Unlimited: 4 mesi d'uso gratuito per clienti Prime e nuovi
Tech

Amazon Music Unlimited: 4 mesi d'uso gratuito per clienti Prime e nuovi
Apple premia le migliori app del 2026 agli ADA
Tech

Apple premia le migliori app del 2026 agli ADA
Octopus promuove le nuove tariffe luce e gas valide fino al 4 giugno
Tech

Octopus promuove le nuove tariffe luce e gas valide fino al 4 giugno
Engie PuntoFisso: perché bloccare il prezzo di luce e gas ha senso ora
Tech

Engie PuntoFisso: perché bloccare il prezzo di luce e gas ha senso ora