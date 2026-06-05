Engie ha rivelato le nuove tariffe luce e gas valide fino al 10 giugno

La multinazionale francese Engie ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso 12 Mesi. Le nuove tariffe sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 10 giugno, garantendosi prezzi bloccati per un anno consecutivo.

L’offerta di Engie si rivolge in particolare alle persone o alle famiglie che vogliono proteggersi dalle variazioni del mercato, in un contesto energetico messo di continuo sotto pressione dai conflitti internazionali. Inoltre, è interessante anche per quanti sono alla ricerca di stabilità nella gestione delle spese, conoscendo in anticipo il costo della luce e del gas.

Le nuove tariffe dell’offerta luce e gas a prezzo fisso di Engie valide fino al 10 giugno

Per gli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura Engie aderendo ad Energia PuntoFisso 12 Mesi entro il 10 giugno, le tariffe saranno le seguenti: 0,1229 euro/kWh per la luce e 0,483 euro/Smc per il gas. Sono due tra le tariffe più competitive di questo mese di giugno all’interno del mercato libero italiano.

Luce (tariffa monoraria)

0,1229 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi

: costo della materia prima Luce bloccato per dodici mesi 72 euro l’anno: costo relativo alla quota di commercializzazione

Gas

0,483 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi

: costo della materia prima Gas bloccato per dodici mesi 84 euro l’anno: costo relativo alla quota di commercializzazione

In alternativa alla tariffa monoraria, è possibile scegliere la cosiddetta tariffa a fasce:

F1: 0,1234 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

F2: 0,1337 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)

F3: 0,1141 euro/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia oraria F3 (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00 e a tutte le ore della domenica e dei giorni festivi)

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