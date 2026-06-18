Engie taglia le bollette: l'offerta Special Days blocca il prezzo della luce per un anno

Arriva la prima fase calda dell'estate 2026 e a questo punto l'accensione dei condizionatori diventa inevitabile e, di conseguenza, il lievitare dei costi della bolletta. Per metterti al riparo da eventuali rincari provenienti dal mercato energetico, è il momento giusto per attivare la promozione Special Days di Engie entro il prossimo 24 giugno. Potrai quindi blindare il costo della componente energia per 12 mesi garantendoti una fatturazione prevedibile basata sui tuoi consumi.

Engie ti lascia la libertà di scegliere tra due opzioni tariffarie. La monoraria, valida per tutte le ore del giorno, è addirittura in promozione a soli 0,1186€/kWh a cui aggiungere il corrispettivo fisso di 72 euro all'anno che sarà spalmato sulla bolletta nel corso dei 12 mesi. In alternativa, hai la possibilità di scegliere l'opzione a fasce orarie, utile se sei a casa la sera e nei weekend.

A livello di sostenibilità e gestione, l'energia è fornita al 100% da fonti rinnovabili senza alcun sovrapprezzo e potrai gestire il tutto completamente in digitale, dalla bolletta via mail all'addebito diretto sul conto corrente con la possibilità di monitorare i picchi di consumo tramite l'app da installare sul tuo smartphone.

Tuttavia, va ricordato che il prezzo bloccato offerto da Engie riguarda la componente materia prima energia: tutte le altre voci, invece, ovvero il Dispacciamento, le Tariffe per l'uso della rete e gestione contatore e i temuti Oneri generali di sistema, sono stabilite dall'Autorità (ARERA) e uguali per tutti i fornitori. Queste voci continueranno a variare normalmente.

Comunque, se il tuo obiettivo è avere la tranquillità psicologica di sapere esattamente quanto andrai a spendere per i tuoi consumi, è il momento giusto per attivarla prima del 24 giugno.

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