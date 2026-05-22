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Engie PuntoFisso scade a breve: blocca subito luce e gas per 12 mesi

Ultimi giorni per la super offerta di primavera di Engie Energia: puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno.
Engie PuntoFisso scade a breve: blocca subito luce e gas per 12 mesi
Ultimi giorni per la super offerta di primavera di Engie Energia: puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 mag 2026
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Se la primavera è la stagione del rinnovamento, quale miglior momento per cambiare piano tariffario e assicurarti la tranquillità in bolletta per i prossimi 12 mesi? Engie Energia PuntoFisso 12 Mesi è pensata proprio per te e ti permette di bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno a cifre ovviamente molto vantaggiose. L'offerta è attivabile direttamente online in pochi minuti e scadrà il 27 maggio.

Attiva l'offerta

https://www.punto-informatico.it/bollette-senza-sorprese-engie-taglia-i-costi-e-blocca-il-prezzo-della-luce-per-un-anno/

Attivando questa offerta, il costo della materia prima della luce e del gas viene congelato per un anno intero. Puoi scegliere ovviamente se attivare entrambe le forniture oppure una soltanto a seconda delle tue esigenze e delle valutazioni che farai dopo che ti avremo dettagliato i prezzi.

Per la luce puoi scegliere l'opzione Monoraria a 0,1168 €/kWh (perdite di rete incluse) se vivi la casa a tutte le ore. In alternativa, avrai a disposizione anche la classica tariffa a fasce orarie se concentri i tuoi consumi la sera o nei weekend. A prescindere dalla scelta, i costi fissi di commercializzazione rimangono bloccati ad appena 72 euro all'anno.

Per il gas, invece, il prezzo sarà fissato a 0,483 €/Smc a cui aggiungere un corrispettivo annuo fisso di 84 euro.

Un'offerta chiara e facile da confrontare con il tuo attuale fornitore: in fase di configurazione potrai avere un prospetto immediato di quanto andresti a spendere secondo i tuoi consumi medi facilitando così la tua decisione. Le condizioni economiche sono valide fino al 27 maggio 2026: ottieni un preventivo senza impegno e poi decidi.

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