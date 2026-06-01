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Engie PuntoFisso: perché bloccare il prezzo di luce e gas ha senso ora

Con Engie Energia PuntoFisso il prezzo di luce e gas è bloccato per 12 mesi a tariffe centrate.
Engie PuntoFisso: perché bloccare il prezzo di luce e gas ha senso ora
Con Engie Energia PuntoFisso il prezzo di luce e gas è bloccato per 12 mesi a tariffe centrate.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 1 giu 2026
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Scegliere una tariffa energetica a prezzo fisso in questo momento storico rappresenta una scelta focalizzata sulla stabilità. Se da una parte il mercato variabile ti permette potenziali risparmi esponendo tuttavia a improvvisi rincari legati alle dinamiche geopolitiche, bloccare il costo della materia prima per 12 mesi permette di pianificare il bilancio familiare con precisione e senza brutte sorprese. L'offerta Energia PuntoFisso di Engie ti offre condizioni trasparenti e costi di commercializzazione contenuti.

Attiva l'offerta

Engie Energia taglio bollette

L'offerta, attivabile gratuitamente online, propone per l'energia elettrica un costo della materia prima di 0,1229 €/kWh in tariffa monoraria (con perdite di rete incluse), associato a una quota fissa annua di soli 72 euro (6 euro al mese). Per il gas, il prezzo è bloccato a 0,483 €/Smc, con una quota fissa di 84 euro all'anno. Sottoscrivendo l'offerta, questi valori rimarranno letteralmente congelati per 12 mesi dall'attivazione.

Engie garantisce che il 100% dell'energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili in modo da abbattere l'impatto ambientale domestico senza dover sostenere sovraccosti. Dal punto di vista pratico, scoprirai inoltre la massima flessibilità: puoi attivare la tariffa monoraria che abbiamo visto, ma anche scegliere quella a fasce orarie se i tuoi consumi sono concentrati la sera e nei weekend. Puoi anche scegliere di attivare una singola utenza tra luce e gas.

Se la serenità di una bolletta prevedibile è per te la priorità, allora Engie Energia PuntoFisso è la scelta giusta: prima di procedere all'attivazione potrai comunque valutare l'impatto sui tuoi consumi storici per capire se è davvero l'offerta che fa per te.

Attiva l'offerta

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