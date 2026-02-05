ENGIE PuntoFisso 24 mesi: prezzo bloccato su luce e gas per due anni

In una fase di mercato in cui il costo dell'energia cambia rapidamente, ENGIE Energia propone una soluzione per chi cerca stabilità e controllo delle spese.

Con l'offerta PuntoFisso 24 mesi è possibile fissare il prezzo di luce e gas per un periodo di due anni, mettendosi al riparo dalle oscillazioni del mercato.

In questo modo, fino al 2028, l'importo in bolletta dipenderà esclusivamente dai propri consumi, senza sorprese legate agli aumenti dei prezzi all’ingrosso. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe applicate da Engie.

Prezzi bloccati, energia verde e gestione digitale: tutti i vantaggi di Engie

La proposta ENGIE si distingue per tariffe chiare e competitive: 0,1022 €/kWh per la luce monoraria e 0,3458 €/Smc per il gas. A questi valori si aggiunge una quota di commercializzazione annua di 84 euro per fornitura, una delle più contenute disponibili oggi. L'energia elettrica fornita è certificata 100% da fonti rinnovabili.

Oltre alla certezza dei costi, l'offerta punta anche sulla semplicità di gestione. Tutto avviene in digitale, con addebito diretto su conto corrente e bolletta elettronica via email.

Gli utenti possono inoltre utilizzare l'app ENGIE Italia, che integra un sistema avanzato di monitoraggio dei consumi e consente di consultare lo storico fino a due anni.

A completare il quadro c'è un servizio di assistenza dedicato, composto da operatori reali pronti a supportare il cliente in ogni fase, con un livello di soddisfazione dichiarato molto elevato.

Per maggiori info e procedere all'attivazione basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.