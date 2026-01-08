Engie propone la luce a 0,0916 €/kWh e il gas a 0,3495 €/Smc fino all'8 gennaio

Oggi, giovedì 8 gennaio, è l'ultimo giorno per approfittare delle tariffe concorrenziali luce e gas di Engie: 0,0916 euro/kWh per la luce e 0,3495 euro/Smc per il gas. Le tariffe sono valide per tutti coloro che sottoscrivono una nuova fornitura luce e gas Energia PuntoFisso 24 Mesi, che permette di bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi.

Sono due tra le tariffe più basse dell'intero mercato libero italiano, con in più il vantaggio di poter bloccare il prezzo per due anni di fila anziché un solo anno o, peggio ancora, per pochi mesi, come invece accade con la maggior parte degli altri fornitori disponibili in Italia. Per la sottoscrizione dell'offerta Engie è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.

Le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Engie valide fino all'8 gennaio

Segue ora un riepilogo delle tariffe proposte da Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie agli utenti che richiedono una nuova fornitura luce e gas entro la giornata odierna (8 gennaio 2026, ndr).

Luce (tariffa monoraria)

0,0916 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait: 0,002 euro/kWh

Luce (tariffa a fasce)

0,0947 euro/kWh : costo della materia prima luce nella fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

: costo della materia prima luce nella fascia oraria F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00) 0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce nella fascia oraria F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)

: costo della materia prima luce nella fascia oraria F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi) 0,083 euro/kWh: costo della materia prima luce nella fascia oraria F3 (dal lunedì al sabato dalle 24:00 alle 7:00 e la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24)

Gas

0,3495 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Infine, Engie sottolinea come gli altri costi indipendenti che concorrono alla composizione dell'importo finale della bolletta sono le spese per la tariffa per l'uso della rete, gli oneri generali di sistema e la componente ASOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.