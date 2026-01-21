Engie: le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 22 gennaio

Ultima chiamata per sottoscrivere l'offerta luce e gas a prezzo fisso di Engie approfittando delle nuove tariffe. Quest'ultime, infatti, scadono alla mezzanotte del 22 gennaio, per la precisione alle ore 23:59: permettono da un lato di risparmiare sui rincari della bolletta attesi per questa stagione e dall'altro di bloccare il costo della materia prima per due anni.

L'offerta Energia PuntoFisso di Engie offre anche un'altra serie di vantaggi, non solo le tariffe più basse rispetto alla concorrenza e la possibilità di mantenere lo stesso prezzo al kWh o Smc per ventiquattro mesi consecutivi: in primis un'offerta facile da capire e da confrontare, poi l'indipendenza dalle oscillazioni del mercato, infine la consapevolezza di pagare in base a quelli che sono i consumi effettivi.

0,0916 €/kWh per la luce e 0,3495 €/Smc per il gas

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso di Engie sono le seguenti: 0,0916 euro/kWh per il costo della materia prima luce, se la scelta ricade sulla tariffa monoraria, e 0,3495 euro/Smc per il costo della materia prima gas. In entrambi i casi, il costo è da considerarsi bloccato per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che saranno le inevitabili oscillazioni del mercato.

Ecco, nel dettaglio, le tariffe di Energia PuntoFisso 24 Mesi valide per chi completerà la sottoscrizione di una nuova offerta entro il 22 gennaio.

Luce (tariffa monoraria)

0,0916 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Luce (tariffa multioraria)

0,0947 euro/kWh: Luce F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

0,099 euro/kWh: Luce F2 (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00)

0,083 euro/kWh: Luce F3 (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i festivi 24 ore su 24)

Gas

0,3495 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Sempre in bolletta, poi, figurano gli altri costi indipendenti da Engie, vale a dire la componente ASOS, gli oneri generali di sistema e le spese per la tariffa per l'uso della rete.

