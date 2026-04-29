ENGIE Energia PuntoFisso: prezzo bloccato per 12 mesi tra stabilità e energia green

In un contesto in cui i costi di luce e gas possono variare rapidamente, sempre più famiglie cercano soluzioni che offrano maggiore prevedibilità in bolletta. Energia PuntoFisso 12 Mesi si rivolge proprio a chi vuole maggiore controllo sulle spese energetiche e preferisce evitare l’incertezza delle tariffe variabili. In un momento in cui il costo dell’energia resta un tema centrale, Engie offre una risposta concreta a chi cerca equilibrio tra risparmio, sostenibilità e semplicità.

Prezzo fisso per un anno

Il cuore dell’offerta è la stabilità: il costo dell’energia resta invariato per 12 mesi, indipendentemente dall’andamento del mercato. Per la luce, il prezzo parte da circa 0,1162 €/kWh (perdite di rete incluse), mentre per il gas si parte da circa 0,49 €/Smc, con un corrispettivo annuo rispettivamente di 72 euro per la luce e 96 euro per il gas. Una formula pensata per chi vuole evitare sorprese e pianificare le spese domestiche con maggiore tranquillità.

Semplicità e gestione digitale

L’offerta punta anche sulla semplicità di gestione. Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente, mentre le bollette vengono inviate in formato digitale. Un approccio che elimina carta e code, rendendo tutto più veloce e pratico. Attraverso l’app dedicata, è possibile monitorare i consumi, consultare lo storico fino a due anni e capire quando si consuma di più, favorendo un utilizzo più consapevole dell’energia.

Energia verde inclusa

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la sostenibilità. L’energia elettrica fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi rispetto alla tariffa base. Un elemento sempre più importante per chi vuole ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a una gestione semplice e conveniente della propria fornitura.

Attivazione semplice e senza interruzioni

Il passaggio a ENGIE è progettato per essere rapido e senza disservizi. Dopo aver configurato l’offerta e inserito i dati richiesti, è il nuovo fornitore a occuparsi della gestione del cambio, senza interruzioni nell’erogazione di luce o gas. Un processo che consente di cambiare fornitore senza complicazioni burocratiche. Per conoscere l'offerta completa di Engie clicca qui.

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