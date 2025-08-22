Engie, c'è una nuova offerta luce e gas valida fino ai primi di settembre

Se si stanno passando in rassegna le varie offerte luce e gas del mercato libero, al fine di sostituire la propria offerta con una nuova, segnaliamo le nuove tariffe introdotte da Engie, multinazionale francese che opera nel settore dell'energia, per la sua offerta Energia PuntoFisso. Quest'ultima si differenzia dalle altre per proporre un costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto agli altri fornitori del mercato libero italiano, che nella migliore delle ipotesi si fermano a 12 mesi. Poter contare su un prezzo bloccato per 24 mesi consente infatti di vivere più serenamente l'andamento ballerino del mercato energetico, oltre che eventuali nuovi conflitti che potrebbero portare a una nuova destabilizzazione.

Le nuove tariffe dell'offerta Energia PuntoFisso di Engie

La novità, dunque, riguarda l'offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso, con l'introduzione delle nuove tariffe. Ecco subito un riepilogo dell'offerta completa.

Luce

costo della materia prima energia bloccato per 2 anni: 0,1232 euro/kWh

servizi di commercializzazione al dettaglio: 72 euro all'anno

Gas

costo della materia prima gas naturale bloccato per 2anni: 0,456 euro/Smc

servizi di commercializzazione al dettaglio: 72 euro all'anno + 0,00795 euro/Smc

Gli altri costi indipendenti dal fornitore Engie presenti in bolletta sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

Gli altri vantaggi nell'aderire all'offerta Energia PuntoFisso sono la bolletta online, con l'assenza dunque di carta (il pagamento avviene tramite addebito su conto corrente, ndr), l'utilizzo di energia elettrica proveniente soltanto da fonti rinnovabili, la possibilità di monitorare in qualsiasi momento luce e gas e il supporto del servizio clienti per ogni esigenza.

Le tariffe indicate qui sopra dell'ultima offerta Engie a prezzo fisso saranno valide fino 3 settembre 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.