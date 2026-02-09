Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Engie blocca il costo di luce e gas per 2 anni: ecco le tariffe in scadenza il 12 febbraio

Engie blocca il costo di luce e gas per 2 anni: ecco le tariffe in scadenza il 12 febbraio
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 feb 2026
Link copiato negli appunti

Questa settimana scadono le tariffe dell'offerta luce e gas di Engie, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. L'ultima data utile per approfittare delle tariffe in vigore è giovedì 12 febbraio: la procedura di attivazione di una nuova fornitura avviene direttamente online tramite la pagina dedicata all'offerta.

Le tariffe luce e gas dell'offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi sono le seguenti:

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,096 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi
  • 84 euro: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh

Gas

  • 0,355 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi
  • 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti da Engie sono quelli relativi agli oneri generali di sistema, alla componente ASOS e alle spese riguardanti la tariffa per l'utilizzo della rete.

Pagina offerta Engie

engie energia puntofisso 24 mesi

I vantaggi dell'offerta Energia PuntoFisso

I principali vantaggi dell'offerta a prezzo fisso di Engie si possono riassumere in tranquillità, consapevolezza e semplicità. Tranquillità perché per due anni di fila si paga lo stesso prezzo al kWh o Smc, anche se il mercato internazionale dovesse cambiare.

Consapevolezza perché il costo fisso della materia prima luce e gas premia l'utilizzo consapevole dell'energia, dal momento che si ha la certezza di pagare in base al proprio consumo. Infine, semplicità perché quella di Engie è un'offerta luce e gas chiara, semplice da capire e da confrontare.

Sono inoltre inclusi nell'offerta l'addebito diretto sul proprio conto corrente, più la bolletta online: questo permette di risparmiare sulla carta, di non avere preoccupazioni circa la scadenza del pagamento e di non dover andare ogni volta alle Poste a pagare.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal servizio clienti di Engie, in grado di fare la differenza rispetto ad altri servizi di assistenza analoghi. D'altronde il tasso di soddisfazione dei clienti parla chiaro: 90%.

Pagina offerta Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

ENGIE PuntoFisso 24 mesi: prezzo bloccato su luce e gas per due anni
Tech

ENGIE PuntoFisso 24 mesi: prezzo bloccato su luce e gas per due anni
Kena Mobile, la nuova offerta: 300 GB e chiamate illimitate a 5,99€
Tech

Kena Mobile, la nuova offerta: 300 GB e chiamate illimitate a 5,99€
WindTre Fibra con WiFi 7 e 12 mesi di Amazon Prime: l'offerta a 24,99 euro da non perdere
Tech

WindTre Fibra con WiFi 7 e 12 mesi di Amazon Prime: l'offerta a 24,99 euro da non perdere
Cambio fornitore luce e gas: 72 euro di sconto da NeN
Tech

Cambio fornitore luce e gas: 72 euro di sconto da NeN