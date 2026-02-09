Engie blocca il costo di luce e gas per 2 anni: ecco le tariffe in scadenza il 12 febbraio

Questa settimana scadono le tariffe dell'offerta luce e gas di Engie, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. L'ultima data utile per approfittare delle tariffe in vigore è giovedì 12 febbraio: la procedura di attivazione di una nuova fornitura avviene direttamente online tramite la pagina dedicata all'offerta.

Le tariffe luce e gas dell'offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi sono le seguenti:

Luce (tariffa monoraria)

0,096 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi 84 euro: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh

Gas

0,355 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti da Engie sono quelli relativi agli oneri generali di sistema, alla componente ASOS e alle spese riguardanti la tariffa per l'utilizzo della rete.

I vantaggi dell'offerta Energia PuntoFisso

I principali vantaggi dell'offerta a prezzo fisso di Engie si possono riassumere in tranquillità, consapevolezza e semplicità. Tranquillità perché per due anni di fila si paga lo stesso prezzo al kWh o Smc, anche se il mercato internazionale dovesse cambiare.

Consapevolezza perché il costo fisso della materia prima luce e gas premia l'utilizzo consapevole dell'energia, dal momento che si ha la certezza di pagare in base al proprio consumo. Infine, semplicità perché quella di Engie è un'offerta luce e gas chiara, semplice da capire e da confrontare.

Sono inoltre inclusi nell'offerta l'addebito diretto sul proprio conto corrente, più la bolletta online: questo permette di risparmiare sulla carta, di non avere preoccupazioni circa la scadenza del pagamento e di non dover andare ogni volta alle Poste a pagare.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal servizio clienti di Engie, in grado di fare la differenza rispetto ad altri servizi di assistenza analoghi. D'altronde il tasso di soddisfazione dei clienti parla chiaro: 90%.

