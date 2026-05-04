Engie abbassa il costo di luce e gas: ecco le tariffe valide fino al 6 maggio

Engie ha abbassato il costo della materia prima luce e gas nell’ambito della sua offerta che permette di bloccare il prezzo per i primi dodici mesi. Le nuove tariffe sono valide per gli utenti che sceglieranno di sottoscrivere Energia PuntoFisso 12 Mesi entro il 6 maggio, tramite il sito ufficiale del colosso energetico francese.

Energia PuntoFisso di Engie è l’offerta che permette di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc per dodici mesi consecutivi, indipendentemente dalle variazioni del mercato internazionale. Tale consapevolezza restituisce una maggiore tranquillità a ogni persona preoccupata delle costanti fluttuazioni dei prezzi, che spesso e volentieri si registrano indipendentemente dalle proprie abitudini di consumo.

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Engie valide fino al 6 maggio

Le persone che scelgono di sottoscrivere Energia PuntoFisso 12 Mesi entro il 6 maggio beneficiano di due tra le tariffe luce e gas più basse dell’intero mercato libero italiano. Il costo della materia prima rimane bloccato per un anno consecutivo, qualunque cosa accada sia in Italia che all’estero.

Ecco una panoramica completa delle nuove tariffe dell’offerta luce e gas di Engie.

Luce (tariffa monoraria)

0,1162 euro/kWh : corrispettivo per il consumo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi di fila

: corrispettivo per il consumo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi di fila 72 euro l’anno (6 euro al mese): corrispettivo per la quota fissa annuale

Gas

0,485 euro/Smc : corrispettivo per il consumo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi di fila

: corrispettivo per il consumo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi di fila 84 euro l’anno (7 euro al mese, in precedenza era 96 euro l’anno): corrispettivo per la quota fissa annuale

Luce (tariffa multi-oraria)

72 euro l’anno (6 euro al mese): corrispettivo per la quota fissa annuale

0,1179 euro/kWh : corrispettivo per il consumo nella fascia F1

: corrispettivo per il consumo nella fascia 0,1251 euro/kWh : corrispettivo per il consumo nella fascia F2

: corrispettivo per il consumo nella fascia 0,1077 ero/kWh: corrispettivo per il consumo nella fascia F3

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