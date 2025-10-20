Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Engie abbassa di nuovo il costo della luce bloccandolo per 2 anni
Al momento l'offerta luce e gas Energia PuntoFisso è tra le più convenienti di quelle disponibili nel mercato libero italiano.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ott 2025
Engie ci ha preso gusto e con le nuove tariffe dell'offerta Energia PuntoFisso abbassa ancora il costo della materia prima energia, portandolo al prezzo migliore del 2025. La promozione in corso è valida fino al 23 ottobre.

Con Energia PuntoFisso di Engie gli utenti hanno inoltre la tranquillità di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc per due anni di fila e non solo per dodici mesi, come invece accade con la maggior parte degli altri fornitori. Un aspetto ancora più importante ora che il costo della materia prima luce ha raggiunto un nuovo minimo per questo 2025 e in previsione dei rincari della stagione invernale, che puntuali inizieranno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.

Vai all'offerta di Engie

engie energia puntofisso fino al 23 ottobre

Le tariffe di Engie valide fino al 23 ottobre

Ecco una panoramica completa delle nuove tariffe dell'offerta luce e gas a prezzo bloccato Energia PuntoFisso.

Luce (tariffa monoraria)

  • prezzo della materia prima luce: 0,1073 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per i primi due anni)
  • commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Luce (tariffa a fasce)

  • costo materia prima energia fascia oraria F1: 0,109 euro/kWh
  • costo materia prima energia fascia oraria F2: 0,1162 euro/kWh
  • costo materia prima energia fascia oraria F3: 0,0988 euro Smc

Gas

  • prezzo della materia prima gas naturale: 0,404 euro/Smc (prezzo da intendersi bloccato per i primi due anni)
  • commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno + 0,00795 euro/Smc

Gli altri costi indipendenti da Engie presenti nella bollett luce e gas sono le tasse, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, oltre a quelle relative agli oneri di sistema e agli oneri di regolazione.

La sottoscrizione dell'offerta Energia PuntoFisso avviene direttamente online in pochi minuti. Per portare a termine con successo la procedura sono sufficienti i propri dati personali e quelli della precedente fornitura: durante il passaggio dal vecchio fornitore a quello Engie gli utenti continueranno a ricevere normalmente sia la corrente che il gas.

Vai all'offerta di Engie

