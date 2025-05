Energia verde e prezzo bloccato: l’offerta Octopus da attivare entro il 26 maggio

Nel panorama energetico italiano, ancora segnato da incertezze tariffarie e transizione verso fonti sostenibili, Octopus Energy propone un modello chiaro e innovativo. Con l’offerta Octopus Fissa 12M, attivabile fino al 26 maggio 2025, l’operatore punta su tre elementi chiave: prezzi trasparenti, energia 100% rinnovabile prodotta in Italia e un’esperienza utente semplificata al massimo. Una risposta concreta per chi cerca stabilità nei costi di luce e gas senza rinunciare alla sostenibilità.

A differenza di molti fornitori che puntano su certificati di garanzia o compensazioni, Octopus fornisce energia elettrica generata da fonti rinnovabili, prodotta direttamente in Italia. Questo approccio rafforza la filiera locale e riduce l’impatto ambientale lungo tutta la catena di distribuzione.

Prezzi competitivi e senza trappole

Per chi attiva l’offerta Octopus Fissa 12M entro il 26 maggio 2025, Octopus propone una soluzione altamente competitiva con costo della materia prima bloccato per 12 mesi, ideale per chi cerca stabilità nei costi. La tariffa prevede un prezzo di 0,1298 €/kWh per la luce e 0,425 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione pari a 84 euro/anno per ciascuna fornitura. Le tariffe sono al netto di IVA e imposte, ma comprendono le perdite di rete. Un’offerta trasparente e facilmente attivabile online, pensata per utenti consapevoli che vogliono coniugare risparmio, semplicità e sostenibilità.

Cambiare fornitore in 2 minuti

La migrazione verso Octopus è estremamente semplice: basta una bolletta recente, i propri dati personali e la scelta del metodo di pagamento. L’intero processo può essere completato online in meno di due minuti. Il passaggio è completamente automatico e senza interruzioni di servizio.

Un modello digitale e scalabile

Octopus integra automazione, intelligenza artificiale e modelli predittivi per ottimizzare i consumi, ridurre sprechi e offrire previsioni trasparenti sull'andamento dei costi, e sviluppa internamente le proprie tecnologie, puntando su un ecosistema integrato che va dalla gestione del cliente alla distribuzione intelligente dell'energia.