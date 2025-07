Energia PuntoFisso: luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi

Prezzo fisso, monorario o a fasce

Energia PuntoFisso offre due modalità per la fornitura di luce: Monorario e A fasce, così puoi scegliere la tariffa più adatta al tuo stile di vita.

Monorario: 0,123 €/kWh

A fasce orarie: F1 (ore diurne): 0,1246 €/kWh F2 (ore intermedie): 0,1318 €/kWh F3 (ore notturne e weekend): 0,1145 €/kWh



Per la commercializzazione al dettaglio, il costo è di 6 €/mese (72 €/anno). IVA e imposte sono escluse e calcolate a parte.

Gas a prezzo bloccato

Anche il gas naturale è incluso nell’offerta con un prezzo fisso per 24 mesi.

Materia prima gas: 0,4475 €/Smc

Commercializzazione: 6 €/mese + 0,00795 €/Smc di oneri di gestione

Questa chiarezza permette di programmare la spesa senza incertezze, premiando un uso consapevole dell’energia.

Vantaggi di Energia PuntoFisso

ENGIE ha progettato questa offerta per darti la massima serenità:

Energia Verde al 100%: elettricità da fonti rinnovabili, senza costi extra.

Gestione digitale completa: bolletta online, addebito diretto sul conto corrente e nessuna fila in posta.

Monitoraggio consumi: con l’app ENGIE Italia puoi controllare consumi luce e gas, storici fino a 2 anni e scegliere usi più consapevoli.

Attiva Energia PuntoFisso in quattro semplici passaggi

Per attivare Energia PuntoFisso ti basta selezionare la fornitura che desideri, scegliendo tra luce, gas o entrambi, quindi completare la registrazione online e confermare la richiesta via email. ENGIE penserà a tutto il resto, gestendo il cambio di fornitore in modo semplice e senza causare alcuna interruzione di servizio.

