Energia PuntoFisso 24 Mesi: stabilità, tariffe chiare e 100% rinnovabile

Per la luce monoraria il prezzo della materia energia è pari a 0,0974 €/kWh, a cui si aggiunge un corrispettivo di commercializzazione di 84 euro l’anno e uno sbilanciamento forfettario di 0,002 €/kWh. Per il gas, la materia prima è proposta a 0,3665 €/Smc, con 84 euro l’anno di commercializzazione. Restano esclusi i costi regolati e indipendenti dal fornitore, come trasporto, oneri di sistema e imposte.

In alternativa, è disponibile la struttura a fasce orarie. La tariffa Luce F1 è pari a 0,1005 €/kWh, la Luce F2 a 0,1048 €/kWh e la Luce F3 a 0,0888 €/kWh. Anche in questo caso si applicano 84 euro l’anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfettario di 0,002 €/kWh.

La differenziazione per fasce consente di ottimizzare la spesa concentrando i consumi nelle ore a minor costo, in particolare nella fascia F3, generalmente associata alle ore serali, notturne e ai festivi.

Stabilità e controllo dei consumi

La formula a prezzo fisso garantisce stabilità: per 24 mesi il costo al kWh e allo Smc resta invariato. Questo permette una maggiore prevedibilità della spesa energetica, soprattutto in una fase di mercato caratterizzata da volatilità.

L’offerta premia inoltre un uso consapevole dell’energia. Il cliente paga in base ai consumi effettivi e può monitorare luce e gas tramite l’area clienti e l’app dedicata, consultando lo storico fino a due anni per individuare eventuali picchi.

Energia verde e gestione digitale

L’energia elettrica inclusa nell’offerta proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Una scelta che coniuga stabilità economica e attenzione ambientale.

La gestione è completamente digitale: bolletta online e pagamento tramite addebito diretto su conto corrente. Attraverso l’app ENGIE Italia è possibile controllare fatture, verificare i consumi e contattare il servizio clienti.

Perché scegliere ENGIE

ENGIE conta oltre un milione di clienti in Italia e più di 3.200 dipendenti sul territorio nazionale. È stata indicata come “Provider Consigliato” da Altroconsumo nell’indagine 2025 e ha ottenuto il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” secondo l’Istituto Tedesco Qualità ITQF in collaborazione con Affari & Finanza.

Il passaggio al nuovo fornitore avviene senza interruzioni della fornitura e senza costi di attivazione. Per chi cerca prevedibilità della spesa e un’offerta chiara, Energia PuntoFisso 24 Mesi rappresenta una soluzione orientata alla stabilità e alla semplicità gestionale.

Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso 24 Mesi clicca qui.