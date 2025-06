Energia 100% green con fino a 150€ di sconto: l'offerta Sorgenia

Sorgenia propone una delle offerte luce e gas più interessanti del momento: sottoscrivendo uno dei suoi piani online, puoi ottenere fino a 150€ di sconto di benvenuto, oltre a una fornitura completamente green e una gestione digitale semplice e trasparente.

Bastano pochi clic sul sito di Sorgenia per calcolare il preventivo personalizzato e scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

Next Energy 24 o Sunlight: le due offerte di Sorgenia

Con Sorgenia puoi scegliere tra Next Energy 24 e Next Energy Sunlight, due proposte pensate per chi vuole risparmiare senza rinunciare a energia da fonti rinnovabili italiane. La prima è l'opzione ideale per chi vuole proteggersi dalle fluttuazioni del mercato: il prezzo della materia prima è bloccato per 24 mesi, con tariffe chiare (0,129 €/kWh per l’elettricità e 0,49 €/Smc per il gas) e un servizio commerciale annuo fisso. Il vantaggio? Fino a 50€ di sconto di benvenuto.

La seconda, invece, segue l'andamento del mercato, ed è pensata per chi preferisce un'offerta indicizzata. I prezzi sono legati al valore PUN per la luce e PSV per il gas, con contributi ridotti nel primo anno. In questo caso, lo sconto può arrivare a 60€.

A questi bonus si sommano ulteriori vantaggi: energia prodotta interamente da fonti rinnovabili, garanzia di origine italiana, zero burocrazia e attivazione completamente online. In più, chi sottoscrive entrambi i servizi (luce + gas) può ottenere un sconto cumulativo fino a 150€.

Per conoscere le condizioni dettagliate, confrontare le due offerte e calcolare il tuo risparmio, ti basta visitare il sito ufficiale di Sorgenia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.