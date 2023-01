Endless OS 5.0 Beta: implementato il supporto a Wayland

I coder della Endless Foundation hanno comunicato alla propria community di tester ed appassionati la disponibilità della nuova beta release del progetto. Endless OS 5.0 Beta permette alle persone più curiose di avere un assaggio di tutte le novità che saranno presenti nella futura versione stabile. In tale build di testing è infatti possibile reperire varie innovazioni di rilievo come ad esempio il tanto atteso supporto al display server Wayland. Questa feature dovrebbe permettere l'accesso a prestazioni migliori su diverse configurazioni hardware e di conseguenza migliorare la già discreta esperienza utente generale di tale sistema operativo.

Endless OS 5.0 Beta beneficia di un nuovo App Center da dove l'utente può gestire agilmente tutta la vasta pletora di applicativi installati o disponibili nei repostiory della distribuzione. I developer del progetto stanno anche lavorando per introdurre diverse patch che dovrebbero garantire un miglior supporto per i sistemi multi-GPU, in modo tale da garantire anche un notevole risparmio energetico visto che gli applicativi che richiedono meno risorse saranno appaltati alla scheda video meno energivora.

Inoltre l'utente avrà proprio la possibilità, tramite un menu a scomparsa attivabile dal tasto destro del mouse, di lanciare un determinato programma con una specifica GPU. Quindi in base al tipo di applicativo si potrà utilizzare la scheda grafica più potente cosi da ottenere performance migliori o risparmiare batteria, selezionando la GPU meno potente, nel caso fosse necessario.

Endless OS 5.0 Beta è una distribuzione incentrata sui pacchetti precompilati Flatpak, dunque l'utente ha un supporto nativo per tale formato. Tale caratteristica permette di ottenere sempre i software più aggiornati ed i fatti sono disponibili out-ot-the-box le ultime release dell'image editor Shotwell e del text editor Gedit oltre che di: GNOME Contacts, GNOME Archive Manager (chiamato in precedenza File Roller), GNOME Calculator, GNOME Fonts e GNOME Logs. Il team di Endless OS adotta infatti una versione personalizzata dell'ambiente grafico GNOME Shell che include alcune personalizzazioni dedicate agli utenti della distribuzione.