EndeavourOS Cassini Neo: implementato Linux 6.1 LTS

Il team di coder del progetto EndeavourOS, distribuzione Linux basata sui pacchetti software presenti nei repository di Arch Linux, ha annunciato la disponibilità di un nuovo update per il media d'installazioni. Questo aggiornamento di EndeavourOS "Cassini" Neo implementa svariate novità ed una pletora di aggiornamenti dei tool programmi integrati. Tale build permette quindi agli utenti che installano ex novo questo sistema operativo di accedere fin da subito alle ultime edizioni dei software preinstallati oltre ai driver più recenti integrati in Linux 6.1 LTS, come quelli per nuove schede video Intel Arc, ovvero la più recente edizione del kernel del Pinguino adottata da EndeavourOS che implementa di diverse feature davvero innovative come ad esempio il pieno supporto all'AMD Platform Management Framework, che permette l'accesso out-of-the-box ad un boost delle performance con una serie di CPU (Central Processing Unit) AMD.

Di recente Linux 6.1 è stato promosso ufficialmente ad edizione LTS (Long Term Support) dunque verrà supportato attivamente e riceverà patch ed upgrade fino a dicembre 2026. Anche grazie all'adozione di quest'ultima versione di Linux è stato possibile per i programmatori di EndeavourOS migliorare le prestazioni con le configurazioni hardware più datate oltre a garantire anche il supporto per il full resume/hibernation per diversi notebook in commercio.

Per quanto concerne la piattaforma ARM è stato finalmente integrato il supporto ufficiale per l'imaging tool Raspberry Pi Imager. Gli utenti che utilizzano tale applicativo possono ora scaricare il file ISO aggiornato direttamente dall'interno del programma ed eseguire il flash su di una microSD o su una penna USB cosi da avviare tale distribuzione su varie board ARM già supportate come il: Raspberry Pi 4, Odroid N2+ ed il Pinebook Pro ARM .

Come accennato ad inizio articolo tale update riguarda unicamente i media d'installazione di EndeavourOS. Gli utenti che già utilizzano in pianta stabile tale distribuzione possono già accedere a questi update semplicemente aggiornando il sistema tramite la CLI (Command Line Interface) del package manager pacman: