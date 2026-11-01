E-mail aziendale e dominio incluso a partire da 1,50€ al mese con IONOS

La società di web hosting tedesca IONOS offre un’e-mail aziendale con dominio gratuito a partire da 1,50 euro al mese, scegliendo il pacchetto Mail Basic 1. L’offerta include uno spazio di 2 GB, sufficiente per circa 10.000 e-mail ed espandibile in qualsiasi momento, nessuna pubblicità, il filtro antispam, la sincronizzazione su tutti i dispositivi e l’invio di messaggi di posta elettronica programmati.

Il servizio e-mail di IONOS è affidabile, dal momento che si parla della stessa azienda leader nel settore in Germania e che ogni anno gestisce oltre 20 milioni di domini in tutto il mondo. In più è libero da spam e pubblicità, è accessibile da qualunque dispositivo e vanta una configurazione alla portata di tutti, anche di chi ha scarsa dimestichezza con la tecnologia.

Un indirizzo e-mail aziendale permette di sfruttare l’intero potenziale della rete. Si pone come primo punto di contatto tra un’azienda e i suoi clienti, restituendo da subito un’immagine serie dell’attività. Grazie al pacchetto IONOS, all’e-mail si aggiungono poi strumenti di marketing online e hosting, per quello che può essere definito a tutti gli effetti un servizio completo.

La creazione di un’e-mail con IONOS richiede pochi clic. Dopo la selezione del pacchetto desiderato occorre aggiungere il nome desiderato prima del simbolo @, seguito dal dominio di posta elettronica e dal dominio di primo livello (.com o .it, ad esempio). Quando la scelta sul dominio è stata presa, è possibile aggiungere tutti gli indirizzi di posta elettronica desiderati, utile nel caso si voglia assegnarne uno ai propri collaboratori.

Riepiloghiamo in conclusione l’offerta di IONOS sui pacchetti per l’e-mail aziendale:

Mail Basic 1 con 2GB per circa 10.000 e-mail: 1,50 euro al mese per dodici mesi

con 2GB per circa 10.000 e-mail: 1,50 euro al mese per dodici mesi Mail Baisc 1+ con 12 GB per circa 60.000 e-mail: 2 euro al mese per dodici mesi

con 12 GB per circa 60.000 e-mail: 2 euro al mese per dodici mesi Mail Business con 50 GB per circa 500.000 e-mail: 6 euro al mese per dodici mesi

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