Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

E-mail aziendale e dominio incluso a partire da 1,50€ al mese con IONOS

E-mail aziendale e dominio incluso a partire da 1,50€ al mese con IONOS
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 nov 2026
Link copiato negli appunti

La società di web hosting tedesca IONOS offre un’e-mail aziendale con dominio gratuito a partire da 1,50 euro al mese, scegliendo il pacchetto Mail Basic 1. L’offerta include uno spazio di 2 GB, sufficiente per circa 10.000 e-mail ed espandibile in qualsiasi momento, nessuna pubblicità, il filtro antispam, la sincronizzazione su tutti i dispositivi e l’invio di messaggi di posta elettronica programmati.

Il servizio e-mail di IONOS è affidabile, dal momento che si parla della stessa azienda leader nel settore in Germania e che ogni anno gestisce oltre 20 milioni di domini in tutto il mondo. In più è libero da spam e pubblicità, è accessibile da qualunque dispositivo e vanta una configurazione alla portata di tutti, anche di chi ha scarsa dimestichezza con la tecnologia.

Pagina web hosting IONOS

pack email ionos offerta

Un indirizzo e-mail aziendale permette di sfruttare l’intero potenziale della rete. Si pone come primo punto di contatto tra un’azienda e i suoi clienti, restituendo da subito un’immagine serie dell’attività. Grazie al pacchetto IONOS, all’e-mail si aggiungono poi strumenti di marketing online e hosting, per quello che può essere definito a tutti gli effetti un servizio completo.

La creazione di un’e-mail con IONOS richiede pochi clic. Dopo la selezione del pacchetto desiderato occorre aggiungere il nome desiderato prima del simbolo @, seguito dal dominio di posta elettronica e dal dominio di primo livello (.com o .it, ad esempio). Quando la scelta sul dominio è stata presa, è possibile aggiungere tutti gli indirizzi di posta elettronica desiderati, utile nel caso si voglia assegnarne uno ai propri collaboratori.

Riepiloghiamo in conclusione l’offerta di IONOS sui pacchetti per l’e-mail aziendale:

  • Mail Basic 1 con 2GB per circa 10.000 e-mail: 1,50 euro al mese per dodici mesi
  • Mail Baisc 1+ con 12 GB per circa 60.000 e-mail: 2 euro al mese per dodici mesi
  • Mail Business con 50 GB per circa 500.000 e-mail: 6 euro al mese per dodici mesi
Pagina web hosting IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

IONOS ti offre 12 mesi di hosting gratuito per creare un sito Joomla
Hosting

IONOS ti offre 12 mesi di hosting gratuito per creare un sito Joomla
Cerchi un hosting per un sito ad alto traffico? Aruba ha una nuova soluzione
Hosting

Cerchi un hosting per un sito ad alto traffico? Aruba ha una nuova soluzione
Un anno di hosting WordPress gratis con IONOS: include anche l'intelligenza artificiale
Hosting

Un anno di hosting WordPress gratis con IONOS: include anche l'intelligenza artificiale
IONOS MyWebsite Now Plus è gratis per 12 mesi: crea il tuo sito
Hosting

IONOS MyWebsite Now Plus è gratis per 12 mesi: crea il tuo sito