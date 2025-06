Elon Musk lancia XChat: crittografia e messaggi a scomparsa su X

XChat rappresenta l’ultima innovazione nella messaggistica avanzata, arricchendo l’ecosistema di X con funzionalità all’avanguardia e un’attenzione particolare alla privacy. Questa nuova proposta, lanciata in versione beta per gli utenti abbonati, segna un passo decisivo nella visione di Elon Musk di trasformare X in una vera e propria app tutto in uno, simile a WeChat, il gigante cinese delle comunicazioni.

XChat: crittografia, codice PIN e messaggi a scomparsa

Con XChat, gli utenti potranno usufruire di una crittografia potenziata, progettata per garantire comunicazioni sicure e riservate. Stando a quanto riportato da BusinessInsider verrà Implementata una crittografia in stile Bitcoin basata su un’architettura completamente nuova. Sebbene i dettagli tecnici di questa tecnologia non siano stati ancora completamente svelati, sono state anticipate protezioni aggiuntive come un codice PIN a quattro cifre per proteggere i messaggi più sensibili. Questa funzione si accompagna a una serie di innovazioni, tra cui i messaggi a scomparsa e la possibilità di condividere file senza limiti.

Le previsioni di Elon Musk per il futuro di X

Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso l’evoluzione di X in un ecosistema integrato, capace di offrire non solo comunicazioni sicure ma anche una vasta gamma di servizi digitali. Durante un meeting aziendale, pare che Musk abbia rivelato che entro il 2025 la piattaforma potrebbe integrare servizi di pagamento digitale e persino funzionalità dedicate agli appuntamenti. Questa strategia sottolinea l’ambizione di rendere X una app tutto in uno, capace di competere con i maggiori player del settore tecnologico.

Non è la prima volta che X esplora questo settore

Non è la prima volta che X esplora il campo della messaggistica sicura. Già in passato era stata introdotta una versione preliminare di comunicazioni crittografate per gli utenti premium. Tuttavia, questa funzione era stata temporaneamente sospesa per consentire miglioramenti significativi, che ora trovano piena espressione in XChat.