Elon Musk è interessato all'acquisto di TikTok? Arriva la risposta

Elon Musk ha recentemente smentito le voci che lo accostavano all'acquisizione di TikTok, dichiarando esplicitamente di non essere interessato a comprare l’app di video brevi. In un’intervista rilasciata al WELT Economic Summit, Musk ha chiarito che non ha mai fatto alcuna offerta per l'acquisto di TikTok e non ha intenzione di farlo in futuro. Il magnate ha aggiunto di non utilizzare personalmente la piattaforma e di non avere una conoscenza approfondita di essa.

Le speculazioni riguardo a un possibile interesse di Musk per TikTok erano emerse negli ultimi mesi, in particolare dopo l’annuncio del presidente Trump di un potenziale divieto di TikTok negli Stati Uniti. Alcuni rumors avevano ipotizzato che Musk, o in alternativa Larry Ellison, presidente di Oracle, potessero essere i protagonisti di un possibile accordo con il governo cinese per l’acquisizione della piattaforma. Tuttavia, Musk ha voluto chiarire che tali voci non corrispondono alla realtà.

Nel corso dell’intervista, Musk ha spiegato che l’acquisizione di Twitter rappresenta un caso unico nella sua carriera imprenditoriale. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha affermato di preferire costruire aziende partendo da zero piuttosto che acquisire realtà già esistenti. Questa posizione riflette il suo approccio da imprenditore, volto a sviluppare progetti innovativi e creare nuove realtà piuttosto che intervenire in ambiti già consolidati.

Elon Musk ha parlato anche del DOGE

Oltre a parlare di TikTok, Musk ha discusso anche delle sue idee relative al "Department of Government Efficiency" (DOGE), un concetto che punta a migliorare l’efficienza della burocrazia governativa. Secondo Musk, migliorare il funzionamento delle istituzioni pubbliche è una delle sfide più difficili da affrontare, e ha sottolineato come la complessità burocratica rappresenti un ostacolo significativo al progresso.

Con queste dichiarazioni, Musk ha messo fine alle speculazioni sul suo interesse per TikTok e ha ribadito la sua preferenza per creare nuove iniziative imprenditoriali. La sua visione continua a concentrarsi sull'innovazione e sull’efficienza, sia nel settore tecnologico che in quello governativo.