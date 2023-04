Eliminare i dati personali da Internet: 3 motivi per usare Incogni (oggi in offerta al 50% di sconto)

Incogni diventa sempre di più un validissimo alleato per gli utenti che hanno la necessità di eliminare i dati personali da Internet. Si tratta di un tool che automatizza la procedura che porta alla cancellazione delle informazioni dell'utente da Internet. A rendere ancora più interessante la scelta di puntare su Incogni è l'offerta in corso: l'abbonamento annuale è scontato del 50%. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile accedere al tool con una spesa di 77,88 euro, pari ad appena 6,49 euro al mese. Per attivare l'offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Incogni, accessibile tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Incogni per cancellare i dati personali da Internet: 3 motivi per usare il tool

Incogni sta diventando, sempre di più, un riferimento per gli utenti del web che possono sfruttare le funzionalità del tool per cancellare i dati personali presenti online. Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene puntare su Incogni:

il tool permette di automatizzare la procedura di cancellazione dei dati personali; l'utente non deve fare altro che creare l'account e attivare il servizio; sarà Incogni a contattare direttamente i "data broker", le aziende che gestiscono i dati degli utenti, per richiedere la cancellazione; l'utente riceverà report settimanali in merito all'andamento delle richieste

l'utente non deve fare altro che creare l'account e attivare il servizio; sarà Incogni a contattare direttamente i "data broker", le aziende che gestiscono i dati degli utenti, per richiedere la cancellazione; l'utente riceverà report settimanali in merito all'andamento delle richieste con Incogni la c ancellazione dei dati personali diventa più efficiente ; Incogni, infatti, ha contatti diretti con tutti i data broker e, quindi, è in grado di inviare le richieste di cancellazione in modo più efficiente, rivolgendosi direttamente ai gestori dei dati, senza passare da intermediari

; Incogni, infatti, ha contatti diretti con tutti i data broker e, quindi, è in grado di inviare le richieste di cancellazione in modo più efficiente, rivolgendosi direttamente ai gestori dei dati, senza passare da intermediari oggi Incogni costa meno: con l'offerta in corso è possibile risparmiare il 50% attivando l'abbonamento annuale a 6,49 euro al mese, per una spesa complessiva di 77,88 euro

Per accedere all'offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.