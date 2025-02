Elimina tutti i tuoi dati personali da Internet con Incogni

L'eliminazione dei propri dati da Internet comporta diversi vantaggi, uno su tutti ridurre in maniera drastica le chiamate e i messaggi spam che si ricevono ogni giorno dai call center e contatti indesiderati. Lo strumento che negli ultimi tempi si è dimostrato più efficace in questo compito è proprio Incogni, tool sviluppato dal team di Surfshark per contrastare definitivamente la piaga del telemarketing.

In questi giorni il piano annuale di Incogni è in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, per effetto del 50% di sconto sul prezzo di listino. La promozione include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come eliminare i dati personali da Internet con Incogni

Una volta che ci si iscrive al servizio Incogni, il primo passaggio per eliminare i propri dati personali da Internet è compilare un breve modulo in cui si dà l'autorizzazione al tool di richiedere per conto proprio la cancellazione dei dati. Dopodiché lo strumento passa all'azione vera e propria, monitorando i database dei cosiddetti data-broker a caccia di eventuali corrispondenze tra i loro dati e le informazioni in suo possesso.

Per capire meglio questo passaggio, apriamo una breve parentesi sui data-broker. Chi sono? I broker di dati non sono altro che individui o aziende che recuperano informazioni online da fonti pubbliche, aggregandole, intrepretandole e analizzandole, per poi venderle sul mercato.

Non appena viene trovata una corrispondenza, Incogni si attiva in automatico per richiedere l'eliminazione dei dati personali collegati al suo utente, con il data-broker che si impegna alla loro cancellazione nel giro di poco tempo. Nelle settimane e nei mesi successivi Incogni continua poi a monitorare la situazione, onde evitare che tali individui rientrino in possesso delle stesse informazioni.

