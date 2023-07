Elimina ora i tuoi dati con il 50% di sconto su Incogni

Vi siete mai chiesti che fine fanno i dati personali che vengono spesso raccolti in rete? Vengono venduti a società di terze parti dopo essere stati raccolti, ma fortunatamente, è possibile richiederne la cancellazione, impendendo che vengano prelevate altre informazioni personali in futuro. Per fare ciò potrete affidarvi a Incogni, un servizio che si occupa per voi di mandare richieste per l'eliminazione dei dati, ed è ora disponibile a un prezzo scontato del 50%.

Il servizio offerto da Incogni limita l'accesso pubblico alle vostre informazioni, mitiga i rischi di furto di identità ed evita che i vostri dati vengano venduti. Si tratta di un utile strumento volto a impedire che i dati finiscano in mano a malintenzionati, che potrebbero usarli a scopo malevolo per effettuare attacchi di tipo phishing.

Incogni: elimina per voi i dati personali collezionati in rete

Incogni fa in poco tempo quello che una persona impiegherebbe a fare manualmente in tantissime ore. I data broker raccolgono le vostre informazioni personali a scopo di lucro, spesso senza il vostro permesso. Questo servizio semplifica per voi la procedura, inviando in modo totalmente automatico richieste di eliminazione.

Le informazioni personali vengono solitamente raccolte da una certa tipologia di siti web, come siti per assunzioni, ricerca di persone, informazioni finanziarie e data marketing. Incogni è in grado di eliminare i dati da tutti questi per voi, con pochi clic.

La procedura è infatti piuttosto semplice. Basterà innanzitutto creare un account, dopo aver scelto il piano scontato, comunicando quali dati personali avete intenzione di eliminare. Una volta che il servizio verrà configurato, Incogni contatterà per voi tutti i broker in possesso delle vostre informazioni, per richiederne l'eliminazione dai loro database. Il servizio gestirà per voi tutte le interazioni con questi enti esterni, tenendovi aggiornati sui progressi.

Approfittate ora della promozione per fare vostro il servizio a soli 6,49€ al mese e proteggere la vostra privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.