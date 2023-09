Elimina i tuoi dati personali con Incogni pagando il 50% in meno

Sei consapevole del fatto che navigare su Internet non è tutto rosa e fiori? I pericoli sono sempre in agguato, soprattutto quando crei dei nuovi account.

I tuoi dati personali spesso vengono prima memorizzati e poi venduti a tante società di terze parti. Il vero rischio, però, è che questi dati arrivino nelle mani di malintenzionati, che potrebbero usarli per frodi, truffe e attività informatiche malevole.

Come fare? La soluzione è Incogni, che ti consente la prevenzione totale e l’opportunità di eliminare in tua vece i dati che circolano in rete.

Usare Incogni adesso conviene di più grazie allo sconto del 50% sul prezzo di acquisto del piano annuale, che si abbassa fino a 6,49 euro.

Incogni fa da tramite tra te e i data broker, che sono aziende che accumulano dati personali e li vendono spesso a società terze.

Questi dati sono pieni di dettagli importanti, come quelli sulla tua attività online e la tua identità personale.

Come detto in precedenza, il vero pericolo è rappresentato dagli utenti malintenzionati che, se mettono mai su questi dati, danno vita a truffe e frodi.

Incogni provvederà a contattare i data broker, dietro la tua autorizzazione, chiedendo loro di cancellare tutti i tuoi dati.

Se lo facessi tu autonomamente, non ti basterebbero due vite per completare l’operazione, soprattutto se sei un utente socialmente attivo online.

Per usare Incogni, la prima cosa che devi fare è registrarti creando un account e poi comunicare al servizio i dati che andranno rimossi.

Incogni avvierà la procedura di eliminazione, informandoti man mano sui progressi sul pannello di controllo. A operazione finita, riceverai la notifica di avvenuta cancellazione.

Il nostro consiglio è di iniziare fin da subito, partendo dalla registrazione e pagando l’abbonamento scontato del 50%. Clicca qui sotto e procedi.

